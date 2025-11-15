Під час посту у багатьох часто виникає питання про допустимість вживання алкоголю. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю настоятеля луцького храму Святителя Йоана Золотоустого, протоієрея Петра Атаманова для 12 Каналу.

Чи можна пити алкоголь під час посту?

За словами отця Петра, Святе Письмо не встановлює жорстких правил, які всі мусять виконувати. Однак Біблія показує приклади Ісуса Христа і святих, які постійно перебували у пості та молитві. Це слугує взірцем для кожного православного християнина.

Якщо людина, що має певну звичку, наприклад, вживання алкоголю чи куріння, собі каже відмовитися від неї на час посту, то це вважається проявом стриманості.

Це вже є боротьба зі своїми спокусами та великий подвиг, який підсилюється молитвою,

– зазначив настоятель храму.

Таке добровільне обмеження показує, що людина може контролювати себе та йде шляхом духовного зростання.

Що каже церква про вживання алкоголю під час посту?