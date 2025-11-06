Різдвяний піст є останнім багатоденним постом у році, що триває 40 днів. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 Каналу з посиланням на Православний церковний календар.

Коли розпочнеться Різдвяний піст 2025?

Різдвяний піст розпочинається 15 листопада щороку – його дата незмінна. Він триває 40 днів, через що також має назву Мала Чотиридесятниця (тоді як Велика Чотиридесятниця – це Великдень).

Піст завершується 24 грудня – у переддень Різдва Христового, коли відзначають Святвечір.

Різдвяний піст триває з 15 листопада до 24 грудня за новим календарем, тобто за новоюліанським, на який перейшла Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Для тих, хто дотримується старого стилю, або ж юліанського календаря, Різдвяний піст триває з 28 листопада 2025 року до 6 січня 2026 року.

Яку ще назву має Різдвяний піст?

Різдвяний піст ще називають Пилипівським або Пилипівкою. Така назва пов'язана з тим, що у переддень посту вшановують пам'ять апостола Пилипа. Віддавна цей день був особливим для християн, адже це чи не остання можливість у році поласувати стравами без обмежень. Адже піст це не лише духовне, але й фізичне очищення.

Додамо, що у Різдвяний піст заведено не тільки обмежувати себе в їжі. Також у цей час віряни беруться за прикрашання своїх домівок та починають колядувати. Це стародавні звичаї, які підтримують щороку.