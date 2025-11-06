Рождественский пост является последним многодневным постом в году, который длится 40 дней. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала со ссылкой на Православный церковный календарь.

Когда начнется Рождественский пост 2025 года?

Рождественский пост начинается 15 ноября ежегодно – его дата неизменна. Он длится 40 дней, из-за чего также называется Малая Четыредесятница (тогда как Великая Четыредесятница – это Пасха).

Пост завершается 24 декабря – в канун Рождества Христова, когда отмечают Сочельник.

Рождественский пост длится с 15 ноября до 24 декабря по новому календарю, то есть по новоюлианскому, на который перешла Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

Для тех, кто придерживается старого стиля, или юлианского календаря, Рождественский пост длится с 28 ноября 2025 года до 6 января 2026 года.

Какое еще название имеет Рождественский пост?

Рождественский пост еще называют Филипповским или Филипповкой. Такое название связано с тем, что в канун поста чтят память апостола Филиппа. Издавна этот день был особенным для христиан, ведь это едва ли не последняя возможность в году полакомиться блюдами без ограничений. Ведь пост это не только духовное, но и физическое очищение.

Добавим, что в Рождественский пост принято не только ограничивать себя в еде. Также в это время верующие берутся за украшение своих домов и начинают колядовать. Это древние обычаи, которые поддерживают ежегодно.