Этот день ежегодно приходится на субботу перед началом Рождественского поста, который начнется уже с 15 ноября и продлится до 24 декабря. Поминальная суббота будет 8 ноября 2025 года (по старому стилю – 22 ноября), передает 24 Канал.

Что нужно делать в поминальную субботу?

В день родительской субботы верующие идут в церковь на специальную службу, которую еще называют панихидой. Люди пишут на специальных листках имена умерших родственников за упокой, а священник молится за них.

Также христиане заказывают сорокоусты – это специальная литургия по умершим, которая длится 40 дней. Люди приносят в храм хлеб, сахар, масло, яйца, шоколад и другие продукты, чтобы таким образом почтить память душ, которые отошли в мир иной.

Существует традиция, что после службы в церкви люди дома устраивают поминальные обеды. На столах должны быть те блюда, которые любили умершие.

Родительская суббота перед Рождественским постом 2025 / Фото Freepik

Кроме того, стоит пойти на кладбище, чтобы убрать на могилах родственников и помолиться за их души.

Что нельзя делать в поминальную субботу?

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Стоит отказаться от тяжелой физической работы.

Не рекомендуется устраивать шумных гуляний.

Запрещено говорить об умерших плохо, а также надо обходить сквернословие, споры и ссоры.

