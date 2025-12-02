Адже саме в найтемніший час люди потребують віри в диво, захисту та надії на майбутню весну. Головними символами зимового циклу стали святі, з якими найбільше асоціюється ця пора року, пише 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Які святі покровителі найбільше асоціюються з зимою?

Безумовним символом зими та доброти для українців є святий Миколай. Його постать асоціюється з початком справжньої святкової магії, адже саме він відкриває сезон подарунків і родинних зібрань 6 грудня. Популярність цього святого можна легко пояснити. Річ у тім, що святий Миколай виконує роль захисника тих, хто цього потребує найбільше, зокрема мандрівників, знедолених і дітей. Останнім Чудотворець приносить подарунки за слухняність протягом року.

Святий Миколай Чудотворець / Фото Волинської єпархії ПЦУ

Однак зимовий цикл розпочинається ще до вшанування святого Миколая, формуючи так звану тріаду свят, пов'язаних з похолоданням. Першою вісницею зими вважають святу Варвару, пам'ять якої щороку вшановують 4 грудня за новоюліанським календарем. Вона вважається покровителькою майстринь, які займаються вишивкою в довгі зимові вечори.

Свята Варвара / Фото Pinterest

Одразу після Варвари вшановують преподобного Саву, 5 грудня. У давнину наші предки вірили, святий продовжує морозити водойми та зміцнювати зимові дороги й переправи.

Преподобний Сава Освячений / Фото Pinterest

Завершує плеяду великих зимових святих Василій Великий, чий день вшанування збігається з новорічними святкуваннями, а саме 1 січня. Його вважають покровителем землеробства, тому у цей час заведено посівати. Що цікаво, наші пращури за допомогою подібних співів могли привабити родючість і гарний врожай у родину.

Святий Василій Великий / Фото Коломийської єпархії ПЦУ

Календар найпопулярніших зимових свят