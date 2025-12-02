Адже саме в найтемніший час люди потребують віри в диво, захисту та надії на майбутню весну. Головними символами зимового циклу стали святі, з якими найбільше асоціюється ця пора року, пише 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
Які святі покровителі найбільше асоціюються з зимою?
Безумовним символом зими та доброти для українців є святий Миколай. Його постать асоціюється з початком справжньої святкової магії, адже саме він відкриває сезон подарунків і родинних зібрань 6 грудня. Популярність цього святого можна легко пояснити. Річ у тім, що святий Миколай виконує роль захисника тих, хто цього потребує найбільше, зокрема мандрівників, знедолених і дітей. Останнім Чудотворець приносить подарунки за слухняність протягом року.
Святий Миколай Чудотворець / Фото Волинської єпархії ПЦУ
Однак зимовий цикл розпочинається ще до вшанування святого Миколая, формуючи так звану тріаду свят, пов'язаних з похолоданням. Першою вісницею зими вважають святу Варвару, пам'ять якої щороку вшановують 4 грудня за новоюліанським календарем. Вона вважається покровителькою майстринь, які займаються вишивкою в довгі зимові вечори.
Свята Варвара / Фото Pinterest
Одразу після Варвари вшановують преподобного Саву, 5 грудня. У давнину наші предки вірили, святий продовжує морозити водойми та зміцнювати зимові дороги й переправи.
Преподобний Сава Освячений / Фото Pinterest
Завершує плеяду великих зимових святих Василій Великий, чий день вшанування збігається з новорічними святкуваннями, а саме 1 січня. Його вважають покровителем землеробства, тому у цей час заведено посівати. Що цікаво, наші пращури за допомогою подібних співів могли привабити родючість і гарний врожай у родину.
Святий Василій Великий / Фото Коломийської єпархії ПЦУ
Календар найпопулярніших зимових свят
- 1 грудня – День святого Романа за старим стилем. Він вважається днем початку справжніх холодів і завершення всіх польових робіт.
- 6 грудня – День святого Миколая. Це найулюбленіше дитяче свято. Адже саме тоді святий Миколай приносить подарунки слухняним дітям і кладе презенти під подушку.
- 9 грудня – День святої Анни. Це свято присвячене матері Діви Марії. У цей день починалася активна підготовка до Різдва.
- 24 грудня – Святвечір. Це надвечір'я Різдва Христового, під час якого на столі з'являється 12 пісних страв на честь 12 апостолів. Родини традиційно збираються за столом, чекаючи на першу зірку. Лише після цього починається пісна вечеря.
- 25 грудня – Різдво Христове. Це велике свято, що відзначає народження Ісуса Христа. У цей день віряни відвідують урочисту службу в церкві та колядують, виконуючи святкові пісні.
- 31 грудня – Щедрий вечір. Це вечір перед Новим роком, коли люди, переодягнені в костюми Маланки, Кози та інших персонажів, ходять від хати до хати, співають щедрівки та бажають господарям достатку.
- 1 січня – Новий Рік і День святого Василя. Зранку цього дня хлопці ходять посівати зерном, бажаючи господарям будинків доброго врожаю і щастя в Новому році. За це юнаки отримують гроші або солодощі.
- 5 січня – Другий Святвечір. У цей день віряни дотримуються суворого посту перед Водохрещем, тому це свято ще також називають Голодною кутею. У зв'язку з цим, вечеря християн складається лише з пісних страв.
- 6 січня – Водохреще або Йордан. Це важливе свято присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан. У церквах та на річках проводиться велике освячення води, яка вважається цілющою, а найсміливіші пірнають в ополонку, зазначає сайт "Українські традиції".