Зокрема, тих, що стосуються їжі та поведінки. Детальніше про те, чи можна слухати музику в піст – пише 24 Канал з посиланням на допис священника ПЦУ Олексія Філюка.

Чи можна слухати музику в піст?

Як зазначає священник Олексій Філюк, відповідь на питання про музику міститься у відомому вислові апостола Павла з Першого Послання до Коринтян (10:23): "Усе нам можна, але не все корисно".

За словами отця, піст – час, коли людина має змінюватись і "робити все на славу Господу". Відповідно, слід розрізняти, що розвиває нас і що руйнує.

Чіткої заборони на прослуховування музики немає. Але якщо якась музика безглузда, то, звичайно, що це не для користі,

– сказав отець Олексій.

Водночас Філюк рекомендує християнам слухати духовну музику, акапельних виконавців та хор.

Що цікаво, подібну думку висловив і священник Православної Церкви України Юліан Тимчук. Він також зазначив, що слухати музику в піст можна. Однак у цей час вона має нести користь і сенс. Оскільки будь-яка музика є чиєюсь творчістю, вірянам варто поставити собі запитання: "Навіщо взагалі слухати те, що нам не є корисне?".

Якщо музика якісна і несе людині духовну користь, то її, без сумніву, можна слухати під час посту,

– зауважує отець Юліан.

Що не можна робити в піст?