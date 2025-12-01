24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції". зібрав для вас найцікавіші прикмети початку зими, які допоможуть передбачити погоду на найближчі місяці. Читайте більше – у нашому матеріалі.
Цікаво Яке церковне свято у понеділок, 1 грудня: що сьогодні не можна робити
Народні прикмети на 1 грудня 2025
- Якщо 1 грудня ранок теплий, то в січні варто очікувати потепління.
- Якщо до вечора першого дня зими похолодало, то кінець лютого буде дощовим.
- Якщо 1 грудня побачили муху або жука, то чекайте відлиги.
- Який перший день грудня, то такою й уся зима буде.
- Якщо грудень холодний, сніжний та з вітрами, то в наступному році буде гарний врожай.
- Якщо зорі 1 грудня яскраві, то скоро буде мороз.
- Якщо зірки в небі мерехтять, то піде сніг.
- Якщо в перший зимовий день гримить грім, то незабаром будуть сильні вітри та сніг.
Чи можна вірянам вірити у прикмети та забобони?
- В інтерв'ю для агенції новин "Фіртка" священник Української Греко-Католицької Церкви Іван Жук наголосив, що негативно ставиться до забобонів. Справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках.
- За словами отця Івана, забобони не лише обмежують людей у свободі, а й чинять на них психологічний тиск і суперечать основам християнської віри.
- Священник УГКЦ додав, що кожен християнин має читати Святе Письмо та дотримуватися Заповідей Божих. Крім цього, вірянам не слід звертатися до ворожок і самостійно намагатися ворожити, адже це тяжкий гріх.