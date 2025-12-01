У цей день наші предки виготовляли різні вироби з глини та дерева. Про заборони й інші свята 1 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025

День пам'яті святого пророка Наума

Він був одним з дванадцяти малих пророків, який жив у VII столітті до нашої ери та походив із коліна Симеона. Наум став Божим посланцем у часи тяжких випробувань для ізраїльського народу, а головною справою його життя стало написання біблійної книги, що увійшла до Старого Завіту. У ній Наум передбачив падіння Ніневії – могутньої столиці Ассирійської держави. Хоча раніше жителі цього міста помилували завдяки проповіді пророка Іони, згодом вони знову повернулися до жорстокості, брехні та насильства. Наум віщував неминуче покарання за ці гріхи, наголошуючи, що жодна тиранія не встоїть проти Божої волі. Водночас він проповідував надію, стверджуючи, що Господь є благим притулком для усіх вірян. Його пророцтва згодом втілилися в реальність, адже Ніневія впала і перетворилася на руїни. Відомо, що Наум завершив свій земний шлях у віці 45 років. Його поховали у рідному місті.

Що не можна робити?

Не слід ділитися своїми планами.

Не рекомендується конфліктувати, лихословити та пліткувати.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна ображати тварин.

Що ще відзначають?