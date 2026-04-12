Втім, часто у вірян виникає питання, як довго доречно використовувати це звертання та чому воно є настільки важливим для кожного християнина. Про це детальніше – ексклюзивно в інтерв'ю для 24 Каналу розповів священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк.

Дивіться також Священник сказав, що не можна ставити у великодній кошик

Чому вітаються словами "Христос воскрес"?

Отець Михайло наголосив, що у християнстві немає випадкових слів, і привітання "Христос воскрес" є прямим свідченням живої віри. Вперше цю радісну звістку людство почуло від ангела біля порожнього гробу Ісуса. А вже згодом її підхопили апостоли, які на власні очі побачили диво воскресіння.

Для кожного християнина ці слова є визнанням того, що земне життя не завершується смертю, а переходить у вічність. Саме тому ця фраза є фундаментом усієї релігії, адже, як писав апостол Павло: "Якщо Христос не воскрес, то марна віра ваша". Без цієї події усі інші переконання втратили б свій сенс.

Традиція вітатися саме так триває рівно сорок днів після Великодня. Цей проміжок часу обраний тому, що після свого воскресіння Ісус перебував на землі серед людей та своїх учнів ще сорок діб.

Після Воскресіння Христос 40 днів перебуває на землі між апостолами, а тоді возноситься на небо. У цей час ми святкуємо свято Вознесіння. Власне, тоді й завершується традиційне привітання "Христос воскрес",

– зауважив священник храму святих Кирила і Методія у Львові.

Як заведено вітатися й відповідати на християнські вітання?