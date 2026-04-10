Наша редакція зібрала найшвидші способи фарбування яєць на Великдень, які дозволять отримати справжній витвір мистецтва за лічені хвилини. Про це детальніше – йдеться на ютуб-каналі Nina Biliuk.

Як пофарбувати яйця на Великдень 2026?

Найшвидший спосіб отримати ефектні мармурові яйця потребує лише звичайної олії та харчового барвника. Для цього потрібно заздалегідь відварені яйця змастити олією, а потім на кілька секунд занурити у воду з розчиненою фарбою та оцтом. Завдяки олії барвник лягає нерівномірно, створюючи неповторні візерунки буквально на очах. Це займає всього дві хвилини та не потребує жодних складних маніпуляцій.

Фарбування яєць за допомогою олії та барвника: дивіться відео онлайн

Якщо ви віддаєте перевагу натуральним інгредієнтам, ідеальним вибором стануть чай каркаде, куркума та червона капуста. Чай каркаде дарує яйцям глибокий космічний сірий або синій відтінок, а куркума забарвлює їх у сонячний жовтий колір. Для отримання складного мармурового ефекту яйця можна обгорнути марлею разом із дрібно нарізаним лушпинням цибулі та шматочками паперу перед варінням у розчині. Насиченість кольору залежить від часу витримки. Для досягнення ніжного відтінку знадобиться лише 20 хвилин. Водночас, щоб отримати глибокий колір, варто витримати яйця у розчині кілька годин.

Цікаві методи фарбування яєць на Великдень: дивіться відео онлайн

Для тих, хто любить творчий підхід, існує проста техніка декупажу. Вам знадобляться паперові серветки з дрібним візерунком та звичайний яєчний білок. Потрібно вирізати малюнок, прикласти його до білого вареного яйця та обережно приклеїти пензликом, змоченим у білку. Такий метод дозволяє створити дуже вишукані крашанки з квітами чи зайчиками без використання фарби взагалі. На завершення всі пофарбовані яйця рекомендують протерти ватним диском з олією для блиску.

Як пофарбувати яйця за допомогою серветок: дивіться відео онлайн

