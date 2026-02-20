Коли буде Великдень у 2026 році в Україні – вже розповів новоюліанський календар.

Коли українці будуть святкувати Великдень у 2026 році?

У 2026 році більшість українців святкуватиме Великдень 12 квітня. Саме на цю дату припадає Воскресіння Христове для вірян Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви. Водночас християни західного обряду, зокрема римо-католики та протестанти, відзначатимуть це велике свято на тиждень раніше – 5 квітня.

Така різниця у датах виникає через різні підходи до обчислення дня свята. У вересні 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський церковний календар, тому ця зміна торкнулася лише "нерухомих" свят, які мають постійну дату, наприклад, Різдво чи Водохреще.

Водночас правила розрахунку Великодня залишилися старими. Це було зроблено для того, щоб зберегти єдність з іншими православними церквами світу, зауважує сайт "Українські традиції".

Як розраховують дату Великодня?