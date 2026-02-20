Коли буде Великдень у 2026 році в Україні – вже розповів новоюліанський календар.
Коли українці будуть святкувати Великдень у 2026 році?
У 2026 році більшість українців святкуватиме Великдень 12 квітня. Саме на цю дату припадає Воскресіння Христове для вірян Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви. Водночас християни західного обряду, зокрема римо-католики та протестанти, відзначатимуть це велике свято на тиждень раніше – 5 квітня.
Така різниця у датах виникає через різні підходи до обчислення дня свята. У вересні 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський церковний календар, тому ця зміна торкнулася лише "нерухомих" свят, які мають постійну дату, наприклад, Різдво чи Водохреще.
Водночас правила розрахунку Великодня залишилися старими. Це було зроблено для того, щоб зберегти єдність з іншими православними церквами світу, зауважує сайт "Українські традиції".
5 чи 12 квітня – коли буде Великдень 2026 / Фото Freepik
Як розраховують дату Великодня?
- Загалом дата Великодня щорічно змінюється і залежить від місячного та сонячного циклів. Так, Воскресіння Христове завжди настає в першу неділю після першої повні, яка слідує за днем весняного рівнодення.
- Католики та православні християни використовують для цих розрахунків різні календарі, тому дати повні та рівнодення у них часто не збігаються.
- Крім того, за давньою східною традицією, православний Великдень не може збігатися з юдейським святом Песах або передувати йому. У 2026 році Песах триватиме з 1 по 9 квітня.
- Саме тому православні християни та греко-католики святкуватимуть Воскресіння Христове вже після його завершення – 12 квітня.