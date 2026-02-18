Онлайн календар розповів, чи будуть додаткові вихідні у березні. Про свята, які відзначатимуть українці в перший місяць весни – читайте далі в матеріалі.
Цікаво Коли буде Пасха у 2026 році: дата святкування найбільшого християнського свята
Календар свят на березень 2026
1 березня – Всесвітній день цивільної оборони та Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
3 березня – Всесвітній день письменника.
6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.
8 березня – Міжнародний жіночий день.
9 березня – День народження Тараса Шевченка та Міжнародний день ді-джея.
13 березня – Міжнародний день сну.
14 березня – День українського добровольця, День землевпорядника та Міжнародний день числа "Пі".
15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів і День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення.
19 березня – Міжнародний день клієнта.
20 березня – День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя та Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.
21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації.
21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Всесвітній день людини із синдромом Дауна.
22 березня – Всесвітній день водних ресурсів і День таксиста.
23 березня – Всесвітній метеорологічний день.
24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом.
25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства й трансатлантичної работоргівлі, День Служби Безпеки України.
26 березня – День Національної гвардії України.
27 березня – Міжнародний день театру.
28 березня – Година Землі.
Чи будуть додаткові вихідні у березні 2026 року?
- Вже четвертий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у березні 2026 року, зокрема на Міжнародний жіночий день, не передбачається. Про це йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
- Традиційно громадяни, які працюють за графіком п'ятиденного робочого тижня, матимуть 9 неробочих днів для відпочинку. Зокрема: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 та 29 березня.
- Водночас інші дні залишаються робочими. Так, українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 та 31 березня.