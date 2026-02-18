Онлайн календар розповів, чи будуть додаткові вихідні у березні. Про свята, які відзначатимуть українці в перший місяць весни – читайте далі в матеріалі.

Календар свят на березень 2026

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони та Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

3 березня – Всесвітній день письменника.

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.

8 березня – Міжнародний жіночий день.

9 березня – День народження Тараса Шевченка та Міжнародний день ді-джея.

13 березня – Міжнародний день сну.

14 березня – День українського добровольця, День землевпорядника та Міжнародний день числа "Пі".

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів і День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення.

19 березня – Міжнародний день клієнта.

20 березня – День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя та Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.

21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації.

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Всесвітній день людини із синдромом Дауна.

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів і День таксиста.

23 березня – Всесвітній метеорологічний день.

24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом.

25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства й трансатлантичної работоргівлі, День Служби Безпеки України.

26 березня – День Національної гвардії України.

27 березня – Міжнародний день театру.

28 березня – Година Землі.

Чи будуть додаткові вихідні у березні 2026 року?