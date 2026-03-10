У цей день українці не лише згадують історію створення свого гімну, а й вшановують голоси, які змушували серця мільйонів битися в унісон на стадіонах, міжнародних аренах та головних майданчиках країни. Кожен український артист додав цій пісні особливої сили, пише 24 Канал. Наша редакція зібрала найвідоміші виконання Державного Гімну України, які варто хоча б раз почути у житті.

Які найвідоміші виконання гімну України?

Олександр Пономарьов став першим артистом, який вивів виконання гімну на велику спортивну арену. Це сталося у 2000 році на футбольному матчі між Україною та Польщею. Його академічний та потужний стиль на багато років зробив цю версію головною для офіційних державних подій.

Олександр Пономарьов виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Михайло Хома, фронтмен та засновник гурту DZIDZIO, вразив країну у 2019 році. Тоді він виконав гімн України на стадіоні "Металіст" у Харкові перед матчем зі збірною Литви. Пізніше артист записав професійну версію разом з Молодіжним симфонічним оркестром під керівництвом Оксани Линів.

Михайло Хома виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Тіна Кароль запам'яталася особливим виступом на День Незалежності у 2019 році. Вона співала гімн, перебуваючи на даху київської консерваторії, що додало події піднесеності та символізму.

Тіна Кароль виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Найгучнішим виступом Джамали останніх років стало виконання гімну на стадіоні "Стемфорд Бридж" у серпні 2023 року. Це був великий благодійний матч на підтримку України, організований Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком. Саме тут співачка продемонструвала ту саму кримськотатарську та джазову манеру з мелізмами, яка викликала величезну дискусію в мережі.

Джамала виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Руслана перетворила гімн на символ боротьби під час Революції Гідності у 2013 – 2014 роках. Вона щогодини виходила на сцену Майдану, щоб співати разом із сотнями тисяч людей, об'єднуючи націю в найважчі моменти.

Руслана виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров додав гімну сучасної енергії, виступивши на великому боксерському реванші Усика проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2024 року.

Артем Пивоваров виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва виконала головну пісню країни на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні в липні 2025 року, підтримуючи Олександра Усика перед його другим поєдинком із Даніелем Дюбуа.

Надя Дорофєєва виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Альона Омаргалієва була голосом України на першому бою Усика проти Дюбуа, який відбувся у серпні 2023 року.

Альона Омаргалієва виконує гімн України: дивіться відео онлайн

