У цей день наші предки ходили до лазні. Про Дні ангела й інші свята 10 березня – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта та Крискента
Святий Кодрат жив у ІІІ столітті. Він поєднував медичну практику з глибоким вивченням Письма, чим надихав багатьох вірян. Зокрема, Кипріяна, Анекта і Крискента. За часів переслідувань християн імператором Декієм, Кодрат разом з однодумцями потрапив у полон. Виявивши надзвичайну мужність під час катувань, він не зрікся своїх переконань і став опорою для інших мучеників. Життя святого та його послідовників закінчилося трагічно – вони прийняли смерть від меча, залишившись відданими своїм ідеалам до кінця.
Хто має День ангела 10 березня?
За новоюліанським календарем, 10 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Василиса, Денис, Галина, Леонід, Георгій, Анастасія, Віктор, Павло та Марк.
Що ще відзначають?
- Щороку 10 березня відзначають День Державного Гімну України. Його текст затвердив Закон України "Про Державний Гімн України" 6 березня 2003 року. Втім, офіційно це свято встановили у грудні 2021-го. Що цікаво, слова до гімну написав поет Павло Чубинський, а музику – композитор Михайло Вербицький.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день волинки, Міжнародний день жінок-суддів, Міжнародний день перуки та День пам'яті Тараса Шевченка.