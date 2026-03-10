У цей день наші предки ходили до лазні. Про Дні ангела й інші свята 10 березня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта та Крискента

Святий Кодрат жив у ІІІ столітті. Він поєднував медичну практику з глибоким вивченням Письма, чим надихав багатьох вірян. Зокрема, Кипріяна, Анекта і Крискента. За часів переслідувань християн імператором Декієм, Кодрат разом з однодумцями потрапив у полон. Виявивши надзвичайну мужність під час катувань, він не зрікся своїх переконань і став опорою для інших мучеників. Життя святого та його послідовників закінчилося трагічно – вони прийняли смерть від меча, залишившись відданими своїм ідеалам до кінця.

Хто має День ангела 10 березня?

За новоюліанським календарем, 10 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Василиса, Денис, Галина, Леонід, Георгій, Анастасія, Віктор, Павло та Марк.

