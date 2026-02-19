Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на березень 2026 нижче, пише Православна Церква України.

Календар церковних свят на березень 2026 за новим стилем

1 березня – преподобномучениці Євдокії.

2 березня – священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі.

3 березня – мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

4 березня – преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії.

5 березня – святого Конона Мандонського.

6 березня – пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.

7 березня – священномучеників Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших.

8 березня – преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського.

9 березня – 40 мучеників Севастійських.

10 березня – мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.

11 березня – святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.

12 березня – преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

13 березня – святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської.

14 березня – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського.

15 березня – мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв.

16 березня – мученика Савина; священномученика Олександра.

17 березня – преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина.

18 березня – святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія.

19 березня – священномучеників Хризанта і Дарії.

20 березня – святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.

21 березня – преподобного Якова, єпископа Катанського.

22 березня – священномученик Василія Анкірського.

23 березня – преподобномученика Нікона та його учнів.

24 березня – преподобної Захарії.

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії. Це одне з найважливіших свят, яке нагадує про день, коли архангел Гавриїл сповістив Діві Марії, що вона стане матір'ю Сина Божого. У християнській традиції ця подія вважається початком духовного порятунку людства, зауважує ПЦУ у своєму фейсбуці.

26 березня – Собор архангела Гавриїла. Це свято традиційно відзначається наступного дня після Благовіщення, щоб вшанувати небесного вісника, який приніс Діві Марії доленосну новину. Архангел Гавриїл шанується як один з найвищих ангелів і покровитель усіх, хто несе людям добрі звістки.

27 березня – мучениці Матрони.

28 березня – преподобного Іларіона Нового та преподобного Стефана.

29 березня – священномучеників Марка і Кирила.

30 березня – преподобного Йоана Ліствичника.

31 березня – преподобного Іпатія, єпископа.

Календар церковних свят на березень 2026 за старим стилем

1 березня – Всіх преподобних отців, мучеників Памфіла пресвітера, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї.

2 березня – великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, мовчальника Києво-Печерського.

3 березня – преподобного Косми Яхромського, святителя Лева, папи Римського.

4 березня – апостолів від 70-ти Филимона й Архипа.

5 березня – благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, Лева Катанського, преподобного Агафона Києво-Печерського.

6 березня – преподобного Тимофія Олімпійського, архієпископа Євстафія Антіохійського.

7 березня – мучеників Маврикія і 70-ти воїнів.

8 березня – священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

9 березня – перше і друге віднайдення голови святого Івана Предтечі, преподобного Єразма Києво-Печерського.

10 березня – святителя Тарасія Константинопольського.

11 березня – святителя Порфирія.

12 березня – Прокопія Декаполіта, преподобного Тита, пресвітера Києво-Печерського, преподобного Тита Києво-Печерського, колишнього воїна.

13 березня – преподобного Василія, святителя Арсенія, митрополита Ростовського, преподобного Касіяна, затворника Києво-Печерського.

14 березня – преподобномучениці Євдокії.

15 березня – священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі, батьківська субота другого тижня посту.

16 березня – святителя Григорія Палами, Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських, мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска.

17 березня – преподобного Герасима на Йордані, мучеників Павла і Юліанії, преподобного Герасима, ігумена Вологодського.

18 березня – святого Конона Мандонського.

19 березня – пам'ять мучеників з міста Амморея, Костянтина і його матері Олени.

20 березня – священномучеників Василя, Єфрема, Капітана, Євгенія та інших.

21 березня – великомученика Федора Тирона, преподобного Феофілакта, єпископа Нікомідійського.

22 березня – 40 мучеників Севастійських.

23 березня – мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.

24 березня – святителів Софроніїв, Антипа і Єфимія.

25 березня – преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

26 березня – перенесення мощей святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Перської.

27 березня – преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі, великого князя Київського Ростислава.

28 березня – мученика Агапія і з ним сімох мучеників: Пуллія, Тимолая, Роміла, двох Олександрів і двох Діонісіїв.

29 березня – мученика Савіна, священномученика Олександра.

30 березня – преподобного Іоанна Ліствичника, преподобного Олексія, чоловіка Божого.

31 березня – святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія.