Многие верующие интересуются, какие именно религиозные даты стоит почтить в этом месяце. Чтобы проверить, какой сегодня церковный праздник, смотрите православный календарь на март 2026 ниже, пишет Православная Церковь Украины.

Смотрите также Календарь праздников на март 2026-го: будет ли дополнительный выходной на Международный женский день

Календарь церковных праздников на март 2026 по новому стилю

1 марта – преподобномученицы Евдокии.

2 марта – священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.

3 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

4 марта – преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.

5 марта – святого Конона Мандонского.

6 марта – память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.

7 марта – священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и других.

8 марта – преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

9 марта – 40 мучеников Севастийских.

10 марта – мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

11 марта – святителей Софрониев, Антипа и Ефимия.

12 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

13 марта – святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Христины Персидской.

14 марта – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского.

15 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

16 марта – мученика Савина; священномученика Александра.

17 марта – преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина.

18 марта – святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

19 марта – священномучеников Хризанта и Дарии.

20 марта – святых преподобных Отцов, убиенных в монастыре святого Саввы.

21 марта – преподобного Иакова, епископа Катанского.

22 марта – священномученика Василия Анкирского.

23 марта – преподобномученика Никона и его учеников.

24 марта – преподобной Захарии.

25 марта – Благовещения Пречистой Девы Марии. Это один из важнейших праздников, который напоминает о дне, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что она станет матерью Сына Божьего. В христианской традиции это событие считается началом духовного спасения человечества, отмечает ПЦУ в своем фейсбуке.

26 марта – Собор архангела Гавриила. Этот праздник традиционно отмечается на следующий день после Благовещения, чтобы почтить небесного вестника, который принес Деве Марии судьбоносную новость. Архангел Гавриил почитается как один из высших ангелов и покровитель всех, кто несет людям добрые вести.

27 марта – мученицы Матроны.

28 марта – преподобного Илариона Нового и преподобного Стефана.

29 марта – священномучеников Марка и Кирилла.

30 марта – преподобного Иоанна Лествичника.

31 марта – преподобного Ипатия, епископа.

Календарь церковных праздников на март 2026 года по старому стилю

1 марта – Всех преподобных отцов, мучеников Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии.

2 марта – великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского.

3 марта – преподобного Космы Яхромского, святителя Льва, папы Римского.

4 марта – апостолов от 70-ти Филимона и Архипа.

5 марта – благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.

6 марта – преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского.

7 марта – мучеников Маврикия и 70-ти воинов.

8 марта – священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

9 марта – первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, преподобного Еразма Киево-Печерского.

10 марта – святителя Тарасия Константинопольского.

11 марта – святителя Порфирия.

12 марта – Прокопия Декаполита, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина.

13 марта – преподобного Василия, святителя Арсения, митрополита Ростовского, преподобного Кассиана, затворника Киево-Печерского.

14 марта – преподобномученицы Евдокии.

15 марта – священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси, родительская суббота второй недели поста.

16 марта – святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

17 марта – преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского.

18 марта – святого Конона Мандонского.

19 марта – память мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.

20 марта – священномучеников Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

21 марта – великомученика Федора Тирона, преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

22 марта – 40 мучеников Севастийских.

23 марта – мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

24 марта – святителей Софрониев, Антипа и Ефимия.

25 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

26 марта – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Христины Персидской.

27 марта – преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, великого князя Киевского Ростислава.

28 марта – мученика Агапия и с ним семерых мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

29 марта – мученика Савина, священномученика Александра.

30 марта – преподобного Иоанна Лествичника, преподобного Алексия, мужа Божия.

31 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.