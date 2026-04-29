Що відомо про Вальпургієву ніч та коли її святкують – пише дослідник Валерій Войтович у своїй праці "Українська міфологія".

Не пропустіть Це прізвище колись віщувало біду, але зараз є одним найпопулярніших в Україні

Що таке Вальпургієва ніч?

Це свято є прикладом переплетення язичницьких традицій із християнським календарем. Своєю назвою ця подія завдячує святій Вальпургії, англійській черниці та місіонерці восьмого століття. Вона займалася просвітництвом у Німеччині, розповідає Київська православна богословська академія. День її пам'яті збігся з давніми народними гуляннями на честь весни, що з часом і дало спільну назву святу. В його основі лежить ідея остаточної перемоги тепла над холодом та пробудження природи.

Наші предки вірили, що у Вальпургієву ніч межа між реальним світом і світом духів стає дуже тонкою. До того ж у народі досить поширеною є легенда про великий збір містичних істот на горі Брокен, яка з часом породила популярний образ "відьомського шабашу". Щоб захистити себе від лихого та символічно очистити простір, люди традиційно розпалювали масові багаття. У сучасному світі ці вогні стали центральним елементом міських фестивалів, а сама ніч сприймається як свято світла, музики та народних гулянь на честь початку травневого цвітіння.

Коли будуть відзначати Вальпургієву ніч у 2026 році?

Головні урочистості завжди припадають на ніч з 30 квітня на 1 травня. Святкування зазвичай розпочинається із заходом сонця в останній день квітня і триває до перших променів травневого світанку.

Вважається, що саме в ці години весна остаточно вступає у свої права. У багатьох країнах Європи цей період також збігається з іншим давнім святом – Белтейном.

Вальпургієва ніч 2026 / Фото Freepik

Що не варто робити у Вальпургієву ніч 2026?

У Вальпургієву ніч діє кілька заборон, яких дотримувалися наші предки. Так, не дозволяється:

залишатись наодинці;

розповідати секрети;

ділитися секретами;

ображати котів;

приносити додому бузок;

сваритись чи сперечатись з рідними.

Також не рекомендується стригти нігті та волосся у Вальпургієву ніч, щоб не скоротити собі тривалість життя.