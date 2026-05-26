Детальніше про те, коли буде День літнього сонцестояння у 2026 році – розповідає 24 Канал.

Коли буде День літнього сонцестояння 2026?

Цьогоріч літнє сонцестояння відбудеться 21 червня об 11:25 за київським часом. У цей момент Сонце підніметься на найвищу точку над горизонтом. Саме тому 21 червня українці стануть свідками найкоротшої ночі та найдовшого дня у році.

Що цікаво, ця астрономічна подія відбувається через те, що Земля трохи нахилена під час руху навколо Сонця. Саме у червні вона повертається до нього своєю північною частиною, де розташована й Україна. Через такий нахил ми отримуємо найбільше сонячного світла за весь рік.

Які традиції Дня літнього сонцестояння?

Наші предки дуже любили цей день і вважали його магічним. Вони влаштовували великі гуляння, палили багаття та збирали корисні рослини.

У сучасному світі фахівці теж радять не сидіти вдома, а вийти на прогулянку, зустріти гарний світанок чи просто відпочити на природі разом із близькими.

Одразу після цього дня світлий час почне поступово зменшуватися, а ночі ставатимуть довшими. Однак літо тільки починається, тому ми маємо ще багато часу, щоб насолодитися гарною погодою, набратися сил і гарно відпочити.