Благовіщення не вважається перехідним святом, тому дата його святкування – стала. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на новоюліанський календар.
Коли буде Благовіщення у 2026 році?
Довгий час українці звикли відзначати це величне свято 7 квітня. Однак церковна реформа внесла свої корективи в українські традиції.
У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква офіційно перейшли на новоюліанський календар. Це рішення спричинило зміщення дат більшості нерухомих церковних свят на 13 днів назад.
Відтак, починаючи з 2024 року, основною датою святкування Благовіщення стало 25 березня. Водночас ті віряни та парафії, які вирішили й надалі дотримуватися старого календаря, продовжують відзначати свято у квітні.
Благовіщення 2026 / Фото Pinterest
Яка історія Благовіщення?
Згідно з Євангелієм від Луки, події розгорталися у місті Назареті. Саме туди Господь послав Архангела Гавриїла з надважливою місією. Небесний вісник з'явився перед Дівою Марією зі словами, що змінили хід історії: "Радуйся, Благодатна! Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками".
Архангел сказав Богородиці, що саме вона обрана стати матір'ю Сина Божого – Ісуса, Спасителя світу. Попри збентеження, Марія виявила глибоку покору та довіру до Всевишнього. Вона відповіла: "Я раба Господня, нехай буде Мені за словом твоїм". І вже через деякий час Пресвята Богородиця завагітніла та народила Христа, зазначають у ПЦУ.
Які традиції Благовіщення?
- На Благовіщення християни традиційно відвідують святкову літургію, звертаючись до Бога з проханнями про мир, здоров'я та заступництво.
- Особливе місце в цей день займає обряд, пов'язаний із проскурою – літургійним хлібом. Господині заздалегідь випікають або купують просфори, щоб освятити їх у храмі. Вважається, що цей хліб набуває особливої сили в день Благовіщення. Саме тому його заведено споживати всією родиною натщесерце, щоб зміцнити тіло й дух та захистити дім від негараздів.
- Що цікаво, одним із найсвітліших символів свята стали білі птахи. Побачити голуба на Благовіщення вважається надзвичайно щасливою прикметою, що віщує благодать.
- Існує також красивий звичай випускати білих голубів у небо. Це символізує прагнення людської душі звільнитися від гріхів, а також нагадує про присутність Святого Духа.