Благовіщення не вважається перехідним святом, тому дата його святкування – стала. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на новоюліанський календар.

Коли буде Благовіщення у 2026 році?

Довгий час українці звикли відзначати це величне свято 7 квітня. Однак церковна реформа внесла свої корективи в українські традиції.

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква офіційно перейшли на новоюліанський календар. Це рішення спричинило зміщення дат більшості нерухомих церковних свят на 13 днів назад.

Відтак, починаючи з 2024 року, основною датою святкування Благовіщення стало 25 березня. Водночас ті віряни та парафії, які вирішили й надалі дотримуватися старого календаря, продовжують відзначати свято у квітні.

Благовіщення 2026 / Фото Pinterest

Яка історія Благовіщення?

Згідно з Євангелієм від Луки, події розгорталися у місті Назареті. Саме туди Господь послав Архангела Гавриїла з надважливою місією. Небесний вісник з'явився перед Дівою Марією зі словами, що змінили хід історії: "Радуйся, Благодатна! Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками".

Архангел сказав Богородиці, що саме вона обрана стати матір'ю Сина Божого – Ісуса, Спасителя світу. Попри збентеження, Марія виявила глибоку покору та довіру до Всевишнього. Вона відповіла: "Я раба Господня, нехай буде Мені за словом твоїм". І вже через деякий час Пресвята Богородиця завагітніла та народила Христа, зазначають у ПЦУ.

Які традиції Благовіщення?