З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на червень – у нашому матеріалі.

Календар днів ангела на червень 2026

1 червня – Павло, Віра, Харитон, Василь, Давид, Гаврило, Денис.

2 червня – Ян, Юліана, Іван, Марія, Дмитро, Костянтин, Уляна.

3 червня – Михайло, Лук'ян, Денис, Юліан, Дмитро, Афанасій, Павло.

4 червня – Софія, Ян, Петро, Іван, Єлізар, Назар, Марта, Марія, Митрофан, Марфа.

5 червня – Теодор, Петро, Єгор, Леонід, Костянтин, Ігор, Микола, Георгій, Федір, Аполлон, Гаврило, Гордій, Михайло, Марк.

6 червня – Георгій, Єгор, Іларіон.

7 червня – Лев, Валерія, Степан, Володимир, Тарас, Григорій, Павло, Василь, Олександр, Ян, Віктор, Валентин, Антон, Микола, Богдан, Петро, Афанасій, Михайло, Марія, Веніамін, Іван, Гнат.

8 червня – Теодор, Костянтин, Павло, Василь, Меланія, Федір.

9 червня – Фекла, Олексій, Кирило, Марія, Маріанна, Ян, Іван, Олександр, Марфа, Марта.

10 червня – Семен, Макар, Олександр, Антоніна, Ян, Олексій, Іван, Павло, Василь, Микола, Тимофій.

11 червня – Марія, Варфоломій.

12 червня – Петро, Іван, Юліан, Ганна, Тимофій, Ян, Степан, Арсеній, Андрій.

13 червня – Сава, Дмитро, Пелагея, Данило, Іван, Олександра, Ганна, Олександр, Яків, Антоніна, Ян, Акіліна, Андрій.

14 червня – Георгій, Олександр, Єлисей, Серафим, Павло, Микола, Єгор, Володимир, Вольдемар, Йосип.

15 червня – Теодор, Федір, Михайло, Семен, Григорій.

16 червня – Михайло, Тихон, Костянтин, Петро.

17 червня – Клим, Савелій, Йосип, Пелагея, Ісмаїл, Микита, Кирило, Максим.

18 червня – Єфросинія, Михайло, Опанас, Леонтій, Марія, Дар'я, Данило.

19 червня – Теодор, Степан, Микита, Ксенія, Федір, Ян, Оксана, Василь, Семен, Іван, Григорій.

20 червня – Іван, Теодор, Ян, Інокентій, Федір.

21 червня – Олена, Макар, Ілона, Ян, Іван, Георгій, Олександр, Єгор, Олена.

22 червня – Ніл, Анастасія, Леонід, Леонтій, Іван, Ян, Петро.

23 червня – Денис, Макар, Іраклій, Павло, Микита, Микола, Олена, Дмитро, Петро, Олена, Гнат, Захар, Ілона.

24 червня – Богдан, Лука, Ян, Андрій, Олександр, Фаїна, Костянтин, Іван, Марія.

25 червня – Яків, Василь.

26 червня – Борис, Микола, Роман, Філіп, Христина, Остап.

27 червня – Харитон, Павло, Денис, Давид, Віра, Василь, Гаврило.

28 червня – Ян, Костянтин, Дмитро, Марія, Уляна, Юліана, Іван.

29 червня – Петро, Опанас, Павло, Михайло, Юліан, Лук'ян, Денис, Дмитро.

30 червня – Назар, Ян, Іван, Петро, Марта, Єлізар, Марія, Марфа, Митрофан, Софія.