З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала найкращі привітання з Днем ангела Олени у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним, знайомим і друзям.

Не пропустіть Зворушливі привітання з Днем вишиванки 2026: щирі слова у прозі й віршах

Привітання з Днем ангела Олени 2026: картинки, проза й вірші

З Днем ангела Олену вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Ти, Оленко, наше чудо,

У світі кращої нема!

Мила ти і благородна,

І красива, й дуже добра.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Привітання з Днем ангела Олени 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Олено, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі великого щастя і натхнення у всьому, що ти робиш. Нехай цей день буде сповнений тепла і любові, а всі труднощі залишаться позаду. І нехай життя буде яскравим і барвистим!

***

З Днем ангела, дорога Оленко! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість і гарний настрій. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших бажань, щирих і відданих друзів.

Привітання з Днем ангела Олени 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Хай Олену нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні, дорога Оленко,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

Привітання з Днем ангела Олени 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем ангела, Олено! Нехай цей день принесе тобі безмежну радість і усмішку. Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений теплом і щастям. Нехай всі твої мрії збуваються, а ангел-охоронець завжди оберігає і підтримує тебе на кожному кроці.

***

Олено, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі міцного здоров'я, безперервної удачі і успіхів у всіх починаннях. Нехай життя буде сповнене яскравих подій, а кожен день дарує нові можливості.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.