Щоб ви не витрачали години на вигадування текстів, наша редакція підготувала добірку оригінальних привітань з днем народження у картинках, прозі й віршах. Вони допоможуть влучно висловити вашу любов, повагу та вдячність за те, що подруга є у вашому житті.

Нехай пазл твого прекрасного життя складається тільки зі шматочків щастя і складає загальну картину радості та успіху. Нехай всі його щасливі шматочки будуть приклеєні один до одного міцним здоров'ям, а з кожним новим днем народження хай їх число зростає, роблячи життєву картину довговічною і прекрасною. З Днем народження, подруго!

***

Дорогенька, сьогоднішній день – це не тільки твоє свято, а й моє, бо сьогодні на світ з'явилася ти. Дорога, мила моя подруго, я хочу привітати тебе з днем народження. Хочу побажати тобі, щоб життєва дорога, якою ти йдеш, завжди вела тебе тільки туди, де ти почуватимешся найщасливішою. І що б не трапилося, завжди залишайся такою ж доброю, як зараз, завжди залишайся собою. З днем народження!

Привітання з днем народження подрузі / Колаж 24 Каналу

***

Нехай життя влаштує тобі казку

Любов нехай дарує свою ніжність

Нехай щодень вділяє тобі ласку

Хай кожну мить огорне дивовижність.

***

Хай буде кожен день, немов сьогодні –

Уважні друзі, добрі почуття.

Хай не засмутять прикрощі погодні,

Бо ж негода – це також життя.

Вона мине – і все буде чудово,

Для тебе усміхатиметься світ.

Хай все буде так ніжно і казково,

Щоб і не помічати плину літ.

***

Моя чарівна, красива, розумна подружко. Вітаю з днем народження! Бажаю бути радісною, здоровою, щасливою, веселою, коханою. Щоб твоє життя було сповнене приємних сюрпризів і яскравих емоцій. Ціную нашу дружбу і дякую, що ти є.

***

Подружко моя, нехай твій корабель життя пливе лише по гладкому морю, на борту нехай будуть тільки гарні пасажири, а в небі завжди світить дороговказ, щоб не збитися зі шляху. З днем народження, люба!

***

Бажаю стрибати від щастя,

Від мрій злітати до зірок,

Від чародійки долі мати

Завжди удачливий квиток,

Втілювати мрії швидко,

Та досягати всіх висот,

Бути успішною в роботі,

Щоб зайвих не було турбот,

Іще краси тобі бажаю,

Здоров'я, квітів, доброти,

Кохана подружка, вітаю,

Будь завжди найгарніша ти!

***

Люба моя квіточка, вітаю!

Будь щаслива – я благаю.

Зіроньку на небі загадай

І здійсниться мрія, тільки почекай.

Подругу собі я не вибирала,

То доля мені тебе подарувала.

Кращою людини у світі не знайти,

Ти як діамант, треба зберегти.

Хочу побажати ангела тобі,

Неземної радості і рука в руці.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.