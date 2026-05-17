Щоб ви не витрачали години на вигадування текстів, наша редакція підготувала добірку оригінальних привітань з днем народження у картинках, прозі й віршах. Вони допоможуть влучно висловити вашу любов, повагу та вдячність за те, що подруга є у вашому житті.
Оригінальні привітання з днем народження для подруги: картинки, проза й вірші
Нехай пазл твого прекрасного життя складається тільки зі шматочків щастя і складає загальну картину радості та успіху. Нехай всі його щасливі шматочки будуть приклеєні один до одного міцним здоров'ям, а з кожним новим днем народження хай їх число зростає, роблячи життєву картину довговічною і прекрасною. З Днем народження, подруго!
***
Дорогенька, сьогоднішній день – це не тільки твоє свято, а й моє, бо сьогодні на світ з'явилася ти. Дорога, мила моя подруго, я хочу привітати тебе з днем народження. Хочу побажати тобі, щоб життєва дорога, якою ти йдеш, завжди вела тебе тільки туди, де ти почуватимешся найщасливішою. І що б не трапилося, завжди залишайся такою ж доброю, як зараз, завжди залишайся собою. З днем народження!
Привітання з днем народження подрузі / Колаж 24 Каналу
***
Нехай життя влаштує тобі казку
Любов нехай дарує свою ніжність
Нехай щодень вділяє тобі ласку
Хай кожну мить огорне дивовижність.
***
Хай буде кожен день, немов сьогодні –
Уважні друзі, добрі почуття.
Хай не засмутять прикрощі погодні,
Бо ж негода – це також життя.
Вона мине – і все буде чудово,
Для тебе усміхатиметься світ.
Хай все буде так ніжно і казково,
Щоб і не помічати плину літ.
***
Моя чарівна, красива, розумна подружко. Вітаю з днем народження! Бажаю бути радісною, здоровою, щасливою, веселою, коханою. Щоб твоє життя було сповнене приємних сюрпризів і яскравих емоцій. Ціную нашу дружбу і дякую, що ти є.
***
Подружко моя, нехай твій корабель життя пливе лише по гладкому морю, на борту нехай будуть тільки гарні пасажири, а в небі завжди світить дороговказ, щоб не збитися зі шляху. З днем народження, люба!
***
Бажаю стрибати від щастя,
Від мрій злітати до зірок,
Від чародійки долі мати
Завжди удачливий квиток,
Втілювати мрії швидко,
Та досягати всіх висот,
Бути успішною в роботі,
Щоб зайвих не було турбот,
Іще краси тобі бажаю,
Здоров'я, квітів, доброти,
Кохана подружка, вітаю,
Будь завжди найгарніша ти!
***
Люба моя квіточка, вітаю!
Будь щаслива – я благаю.
Зіроньку на небі загадай
І здійсниться мрія, тільки почекай.
Подругу собі я не вибирала,
То доля мені тебе подарувала.
Кращою людини у світі не знайти,
Ти як діамант, треба зберегти.
Хочу побажати ангела тобі,
Неземної радості і рука в руці.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.