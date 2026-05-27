С переходом Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь даты большинства религиозных праздников, в том числе и Дней ангела, сместились. Поэтому сейчас особенно важно иметь под рукой обновленное расписание, чтобы не пропустить праздник родных, друзей или коллег. Смотрите удобный и актуальный календарь именин на июнь – в нашем материале.
Календарь дней ангела на июнь 2026 года
1 июня – Павел, Вера, Харитон, Василий, Давид, Гавриил, Денис.
2 июня – Ян, Юлиана, Иван, Мария, Дмитрий, Константин, Ульяна.
3 июня – Михаил, Лукьян, Денис, Юлиан, Дмитрий, Афанасий, Павел.
4 июня – София, Ян, Петр, Иван, Елизар, Назар, Марта, Мария, Митрофан, Марфа.
5 июня – Теодор, Петр, Егор, Леонид, Константин, Игорь, Николай, Георгий, Федор, Аполлон, Гавриил, Гордей, Михаил, Марк.
6 июня – Георгий, Егор, Илларион.
7 июня – Лев, Валерия, Степан, Владимир, Тарас, Григорий, Павел, Василий, Александр, Ян, Виктор, Валентин, Антон, Николай, Богдан, Петр, Афанасий, Михаил, Мария, Вениамин, Иван, Игнат.
8 июня – Теодор, Константин, Павел, Василий, Мелания, Федор.
9 июня – Фекла, Алексей, Кирилл, Мария, Марианна, Ян, Иван, Александр, Марфа, Марта.
10 июня – Семен, Макар, Александр, Антонина, Ян, Алексей, Иван, Павел, Василий, Николай, Тимофей.
11 июня – Мария, Варфоломей.
12 июня – Петр, Иван, Юлиан, Анна, Тимофей, Ян, Степан, Арсений, Андрей.
13 июня – Савва, Дмитрий, Пелагея, Даниил, Иван, Александра, Анна, Александр, Яков, Антонина, Ян, Акилина, Андрей.
14 июня – Георгий, Александр, Елисей, Серафим, Павел, Николай, Егор, Владимир, Вольдемар, Иосиф.
15 июня – Теодор, Федор, Михаил, Семен, Григорий.
16 июня – Михаил, Тихон, Константин, Петр.
17 июня – Клим, Савелий, Иосиф, Пелагея, Исмаил, Никита, Кирилл, Максим.
18 июня – Ефросиния, Михаил, Афанасий, Леонтий, Мария, Дарья, Даниил.
19 июня – Теодор, Степан, Никита, Ксения, Федор, Ян, Оксана, Василий, Семен, Иван, Григорий.
20 июня – Иван, Теодор, Ян, Иннокентий, Федор.
21 июня – Елена, Макар, Илона, Ян, Иван, Георгий, Александр, Егор, Елена.
22 июня – Нил, Анастасия, Леонид, Леонтий, Иван, Ян, Петр.
23 июня – Денис, Макар, Ираклий, Павел, Никита, Николай, Елена, Дмитрий, Петр, Елена, Игнат, Захар, Илона.
24 июня – Богдан, Лука, Ян, Андрей, Александр, Фаина, Константин, Иван, Мария.
25 июня – Яков, Василий.
26 июня – Борис, Николай, Роман, Филипп, Кристина, Остап.
27 июня – Харитон, Павел, Денис, Давид, Вера, Василий, Гавриил.
28 июня – Ян, Константин, Дмитрий, Мария, Ульяна, Юлиана, Иван.
29 июня – Петр, Афанасий, Павел, Михаил, Юлиан, Лукьян, Денис, Дмитрий.
30 июня – Назар, Ян, Иван, Петр, Марта, Елизар, Мария, Марфа, Митрофан, София.