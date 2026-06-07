В 2026 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в июне – рассказывает Православный церковный календарь.

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Календарь церковных праздников на июнь 2026 года по новому стилю

1 июня – святого мученика Иустина философа и тех, кто с ним.

2 июня – святого Никифора, патриарха Царьградского.

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3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним.

4 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского.

5 июня – священномученика Доротея, епископа Тирского.

6 июня – преподобного Илариона Нового, преподобного Виссариона-чудотворца.

7 июня – святого священномученика Феодота, епископа Антирского.

8 июня – перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата.

9 июня – святого Кирилла, архиепископа Александрийского.

10 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского.

11 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы.

12 июня – преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Атонского.

13 июня – святых мучеников Акилины и Трифилия.

14 июня – святого пророка Елисея.

15 июня – святого пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского.

16 июня – святого чудотворца Тихона Аматунтского.

17 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, преподобного Ипатия.

18 июня – святого мученика Леонтия.

19 июня – святого апостола Иуды, брата Господня.

20 июня – священномученика Мефодия, епископа Патарского.

21 июня – святого мученика Юлиана Тарсийского.

22 июня – священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

23 июня – святой мученицы Агриппины.

24 июня – Рождество Иоанна Предтечи.

25 июня – святой преподобномученицы Февронии.

26 июня – преподобного Давида Солунского.

27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других.

28 июня – перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.

29 июня – святых апостолов Петра и Павла.

30 июня – Собор двенадцати апостолов.

Кстати, наша редакция уже публиковала календарь праздников на июнь 2026 год.

Календарь церковных праздников на июнь 2026 года по старому стилю

1 июня – священномученика Патрикия, епископа Прусского.

2 июня – мученика Фалалея.

3 июня – равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

4 июня – мученика Василиска; память Второго Вселенского Собора.

5 июня – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.

6 июня – преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

7 июня – Третье обретение головы Иоанна Предтечи.

8 июня – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

9 июня – священномученика Ферапонта.

10 июня – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского.

11 июня – преподобномученицы Феодосии девы.

12 июня – преподобного Исаакия Исповедника.

13 июня – апостола от 70-ти Ермия, мученика Ермия.

14 июня – святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним.

15 июня – святого Никифора, патриарха Царьградского.

16 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним.

17 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского.

18 июня – священномученика Доротея, епископа Тирского.

19 июня – преподобного Илариона Нового, преподобного Виссариона-чудотворца.

20 июня – священномученика Феодота, епископа Антирского.

21 июня – великомученика Теодора Стратилата.

22 июня – святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

23 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского.

24 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы.

25 июня – преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского.

26 июня – святой мученицы Акилины.

27 июня – святого пророка Елисея.

28 июня – святого пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского.

29 июня – святого чудотворца Тихона Аматунтского.

30 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила.