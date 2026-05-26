У 2026 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у червні – розповідає Православний церковний календар.
Календар церковних свят на червень 2026 за новим стилем
1 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, хто з ним.
2 червня – святого Никифора, патріарха Царгородського.
3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним.
4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського.
5 червня – священномученика Доротея, єпископа Тирського.
6 червня – преподобного Іларіона Нового, преподобного Віссаріона-чудотворця.
7 червня – святого священномученика Теодота, єпископа Антирського.
8 червня – перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата.
9 червня – святого Кирила, архієпископа Олександрійського.
10 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського.
11 червня – святих апостолів Вартоломія і Варнави.
12 червня – преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Атонського.
13 червня – святих мучеників Акилини і Трифилія.
14 червня – святого пророка Єлисея.
15 червня – святого пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського.
16 червня – святого чудотворця Тихона Аматунтського.
17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, преподобного Іпатія.
18 червня – святого мученика Леонтія.
19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього.
20 червня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського.
21 червня – святого мученика Юліана Тарсійського.
22 червня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.
23 червня – святої мучениці Агрипини.
24 червня – Різдво Івана Предтечі.
25 червня – святої преподобномучениці Февронії.
26 червня – преподобного Давида Солунського.
27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших.
28 червня – перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.
29 червня – святих апостолів Петра і Павла.
30 червня – Собор дванадцяти апостолів.
Календар церковних свят на червень 2026 за старим стилем
1 червня – священномученика Патрикія, єпископа Пруського.
2 червня – мученика Фалалея.
3 червня – рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени.
4 червня – мученика Василіска; пам'ять Другого Вселенського Собору.
5 червня – преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.
6 червня – преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.
7 червня – Третє віднайдення голови Івана Предтечі.
8 червня – апостолів від 70-ти Карпа і Алфея.
9 червня – священномученика Ферапонта.
10 червня – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкідонського.
11 червня – преподобномучениці Феодосії діви.
12 червня – преподобного Ісаакія Сповідника.
13 червня – апостола від 70-ти Єрма, мученика Єрмія.
14 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, хто з ним.
15 червня – святого Никифора, патріарха Царгородського.
16 червня – святого мученика Лукіліана і тих, що з ним.
17 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського.
18 червня – священномученика Доротея, єпископа Тирського.
19 червня – преподобного Іларіона Нового, преподобного Віссаріона-чудотворця.
20 червня – священномученика Теодота, єпископа Антирського.
21 червня – великомученика Теодора Стратилата.
22 червня – святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.
23 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського.
24 червня – святих апостолів Варфоломія і Варнави.
25 червня – преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Афонського.
26 червня – святої мучениці Акилини.
27 червня – святого пророка Єлисея.
28 червня – святого пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського.
29 червня – святого чудотворця Тихона Аматунтського.
30 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.