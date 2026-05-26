У 2026 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у червні – розповідає Православний церковний календар.

Календар церковних свят на червень 2026 за новим стилем

1 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, хто з ним.

2 червня – святого Никифора, патріарха Царгородського.

3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним.

4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського.

5 червня – священномученика Доротея, єпископа Тирського.

6 червня – преподобного Іларіона Нового, преподобного Віссаріона-чудотворця.

7 червня – святого священномученика Теодота, єпископа Антирського.

8 червня – перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата.

9 червня – святого Кирила, архієпископа Олександрійського.

10 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського.

11 червня – святих апостолів Вартоломія і Варнави.

12 червня – преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Атонського.

13 червня – святих мучеників Акилини і Трифилія.

14 червня – святого пророка Єлисея.

15 червня – святого пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського.

16 червня – святого чудотворця Тихона Аматунтського.

17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, преподобного Іпатія.

18 червня – святого мученика Леонтія.

19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього.

20 червня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського.

21 червня – святого мученика Юліана Тарсійського.

22 червня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

23 червня – святої мучениці Агрипини.

24 червня – Різдво Івана Предтечі.

25 червня – святої преподобномучениці Февронії.

26 червня – преподобного Давида Солунського.

27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших.

28 червня – перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.

29 червня – святих апостолів Петра і Павла.

30 червня – Собор дванадцяти апостолів.

Календар церковних свят на червень 2026 за старим стилем

1 червня – священномученика Патрикія, єпископа Пруського.

2 червня – мученика Фалалея.

3 червня – рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени.

4 червня – мученика Василіска; пам'ять Другого Вселенського Собору.

5 червня – преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.

6 червня – преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.

7 червня – Третє віднайдення голови Івана Предтечі.

8 червня – апостолів від 70-ти Карпа і Алфея.

9 червня – священномученика Ферапонта.

10 червня – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкідонського.

11 червня – преподобномучениці Феодосії діви.

12 червня – преподобного Ісаакія Сповідника.

13 червня – апостола від 70-ти Єрма, мученика Єрмія.

14 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, хто з ним.

15 червня – святого Никифора, патріарха Царгородського.

16 червня – святого мученика Лукіліана і тих, що з ним.

17 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського.

18 червня – священномученика Доротея, єпископа Тирського.

19 червня – преподобного Іларіона Нового, преподобного Віссаріона-чудотворця.

20 червня – священномученика Теодота, єпископа Антирського.

21 червня – великомученика Теодора Стратилата.

22 червня – святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

23 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського.

24 червня – святих апостолів Варфоломія і Варнави.

25 червня – преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Афонського.

26 червня – святої мучениці Акилини.

27 червня – святого пророка Єлисея.

28 червня – святого пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського.

29 червня – святого чудотворця Тихона Аматунтського.

30 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.