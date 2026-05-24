Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у червні 2026 року – розповідає 24 Канал.

Календар свят на червень 2026 року

1 червня – День захисту дітей.

4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії та День господарських судів.

5 червня – Всесвітній день довкілля.

6 червня – День журналіста.

7 червня – Трійця за старим стилем, День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості.

8 червня – Всесвітній день океанів.

9 червня – Міжнародний день друзів.

12 червня – День працівників фондового ринку.

14 червня – Всесвітній день донора та День працівників легкої промисловості.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

18 червня – День дільничного інспектора поліції.

19 червня – День фермера.

20 червня – Всесвітній день біженців.

21 червня – Міжнародний день батька та День медичного працівника.

22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

23 червня – День державної служби ООН і День державної служби України.

25 червня – Міжнародний день моряка та День митника України.

26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур.

28 червня – День Конституції України.

Чи будуть додаткові вихідні у червні 2026?

У червні 2026 року в Україні не буде додаткових вихідних. За мирних часів українці мали б два додаткових дні відпочинку, зокрема 8 червня та 29 червня.

Однак, через дію воєнного стану в Україні, усі святкові та неробочі дні скасовуються. Водночас їх перенесення на будні не здійснюється. Тому і Трійця, і День Конституції будуть звичайними робочими днями для тих, хто працює за стандартним графіком.

Коли українці відпочиватимуть у червні 2026?

У червні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя.

Українці відпочиватимуть 8 днів, а саме 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 і 28 червня, а працюватимуть 22 дні – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 і 30 червня.