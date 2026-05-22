Цьогоріч День Конституції України, який незмінно святкують 28 червня, припадає на неділю, пише 24 Канал. За звичних умов законодавство передбачає автоматичне перенесення свята, тому наступний понеділок, 29 червня, мав би стати офіційним днем відпочинку.

Чи буде вихідний на День Конституції України у 2026 році?

В Україні вже п'ятий рік триває воєнний стан. Згідно із Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", скасовуються всі додаткові вихідні на період бойових дій.

Тому понеділок буде звичайним робочим днем для більшості громадян. Українці матимуть лише стандартні вихідні – суботу та неділю за своїм звичним графіком.

Водночас приватні компанії можуть самостійно розв'язати це питання і за бажанням подарувати своїм працівникам додатковий відпочинок.

Яка історія Дня Конституції України?

День Конституції України – єдине державне свято, яке закріплене безпосередньо в самому Основному Законі. Історія цього дня розпочалася 28 червня 1996 року. Тоді народні депутати Верховної Ради безперервно працювали майже добу, аби ухвалити найважливіший документ країни.

Ця подія увійшла в історію як "конституційна ніч". Тодішній голова парламенту Олександр Мороз відкрив засідання вранці 27 червня.

Депутати детально обговорювали кожну статтю, сперечалися про державні символи, статус української мови та право власності. Зрештою, о 9:00 28 червня парламентарі ухвалили Конституцію 315 голосами.

До речі, Україна стала останньою з колишніх радянських республік, яка затвердила власний Основний Закон.