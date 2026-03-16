Однак в умовах сьогодення календар свят зазнав суттєвих змін. Про це йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Чи буде додатковий вихідний на Великдень 2026?

У 2026 році українці відзначатимуть Великдень 12 квітня, за новоюліанським календарем. Однак відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", усі норми щодо святкових і неробочих днів наразі призупинені. Це означає, що офіційного перенесення вихідного з неділі на понеділок не буде.

Так, понеділок, 13 квітня, для працівників державних установ і комунальних служб буде звичайним робочим днем, а оплата праці здійснюватиметься за стандартним графіком.

Варто зауважити, що ці правила є обов'язковими саме для державного сектору. Приватні компанії та представники малого бізнесу мають право самостійно встановлювати графік роботи для своїх команд. Роботодавці в комерційних структурах можуть на власний розсуд залишити понеділок вихідним або запровадити скорочений робочий день, щоб дати можливість працівникам провести час із родинами. Тому графік роботи у приватних фірмах краще уточнювати безпосередньо у керівництва.

Коли українці відпочиватимуть у квітні 2026?