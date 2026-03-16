Однако в сегодняшних условиях календарь праздников претерпел существенные изменения. Об этом говорится в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Будет ли дополнительный выходной на Пасху 2026 года?
В 2026 году украинцы будут отмечать Пасху 12 апреля, по новоюлианскому календарю. Однако в соответствии с законом "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", все нормы относительно праздничных и нерабочих дней пока приостановлены. Это означает, что официального переноса выходного с воскресенья на понедельник не будет.
Так, понедельник, 13 апреля, для работников государственных учреждений и коммунальных служб будет обычным рабочим днем, а оплата труда будет осуществляться по стандартному графику.
Стоит заметить, что эти правила являются обязательными именно для государственного сектора. Частные компании и представители малого бизнеса имеют право самостоятельно устанавливать график работы для своих команд. Работодатели в коммерческих структурах могут по своему усмотрению оставить понедельник выходным или ввести сокращенный рабочий день, чтобы дать возможность работникам провести время с семьями. Поэтому график работы в частных фирмах лучше уточнять непосредственно у руководства.
Когда украинцы будут отдыхать в апреле 2026 года?
- В апреле в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье.
- Украинцы будут отдыхать 8 дней, а именно: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля.
- В то же время граждане будут работать 22 дня – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 и 30 апреля.