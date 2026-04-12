Многих такая разница может несколько удивить, ведь недавно ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, чтобы отмечать религиозные события вместе с западным миром. Однако это расхождение в датах имеет логическое объяснение, основанное на многовековых церковных правилах.
Не пропустите 5 или 12 апреля: когда украинцы празднуют Пасху в 2026 году
Почему украинцы будут праздновать Пасху 12 апреля?
В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая церковь действительно совершили исторический шаг и перешли на новоюлианский календарь. Благодаря этому все неподвижные праздники, в частности Рождество или Крещение, теперь имеют общие общеевропейские даты.
Однако эта календарная реформа сознательно коснулась только тех событий, которые строго закреплены за конкретными числами месяца. Дело в том, что Пасха считается подвижным праздником. То есть ее дата ежегодно меняется и высчитывается по сложным астрономическим формулам, которые ориентируются на День весеннего равноденствия и первое весеннее полнолуние.
Когда будет Пасха в 2026 году / Фото Freepik
При переходе на новый стиль украинские церкви приняли решение сохранить традиционную систему вычисления даты Пасхи – пасхалию. Главной причиной такого выбора стало стремление сохранить духовное единство со всем остальным православным миром, который в основном продолжает определять дату Воскресения Христова по старым правилам.
Кроме того, это решение помогло избежать внутренних недоразумений и расколов среди украинских верующих. Духовенство стремилось, чтобы главный христианский праздник оставался фактором объединения общества, а не причиной для споров.
В то же время в Европе используют для расчетов григорианскую пасхалию. Из-за разных подходов к определению астрономического равноденствия даты праздника часто расходятся во времени. Что интересно, иногда они совпадают, но в 2026 году математические расчеты обеих традиций дали разницу ровно в одну неделю.
Традиции празднования Пасхи в Украине
- В Чистый четверг или в субботу перед Пасхой украинцы выпекают куличи. Это традиционный сладкий пасхальный хлеб, который символизирует жизнь и воскресение.
- Также неотъемлемым атрибутом праздника являются пасхальные яйца и писанки. Впрочем, важно понимать разницу между ними. Так, крашанки – вареные яйца, окрашены в один цвет, а писанки – сырые яйца, расписаны сложными символическими узорами с помощью воска и красителей.
- В ночь на воскресенье или утром украинцы идут в церковь на праздничное богослужение. В украшенной корзине обязательно несут паску, яйца, мясные изделия, сыр, масло, хрен и соль.
- В течение пасхальных праздников принято здороваться словами "Христос Воскрес!". В то же время в ответ говорят: "Воистину Воскрес!", отмечает культурологический просветительский проект "СловОпис".
- После возвращения из церкви семья садится за праздничный стол. Украинцы всегда начинают трапезу с освященной пищи.
- Следующий день после Пасхи называют Поливальным понедельником. По давней традиции, парни обливают девушек водой, что символизирует весеннее очищение и красоту.