Также на кладбищах оставляют конфеты, которые потом могут забрать дети. Мнением по этому поводу с 24 Каналом поделился священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ о. Михаил Квасюк.

Что церковь говорит о "гробках"?

Иногда, возле могил не просто собираются родные, там устраивают настоящие застолья. Их смысл заключается в том, чтобы выпить рюмку и съесть что-то за душу умершего человека. Этот обычай был укоренен еще в дохристианских обрядах, до сих пор от него не отказались в некоторых регионах.

Церковь не рекомендует этого делать. Церковь рекомендует на гробе помолиться, побыть рядом с могилами наших родных, а поесть, поспать или сделать что-то другое – мы можем у себя дома,

– подчеркнул о. Михаил.

Священник шутит, что также не видит смысла брать с кладбища конфеты или другие сладости, ведь их легко можно найти в магазине.

Интересно, что еду для "гробков" также несут и для умерших. Тем, что осталось, могут поделиться с бедными. Впрочем эта традиция больше народная, чем церковная. Украинские священники отмечают, что больше всего нашим умершим родным нужна не земная пища, а духовная, то есть молитва.

