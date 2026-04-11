Также на кладбищах оставляют конфеты, которые потом могут забрать дети. Мнением по этому поводу с 24 Каналом поделился священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ о. Михаил Квасюк.
Смотрите также Что обязательно надо положить в пасхальную корзину: священник назвал продукты
Что церковь говорит о "гробках"?
Иногда, возле могил не просто собираются родные, там устраивают настоящие застолья. Их смысл заключается в том, чтобы выпить рюмку и съесть что-то за душу умершего человека. Этот обычай был укоренен еще в дохристианских обрядах, до сих пор от него не отказались в некоторых регионах.
Церковь не рекомендует этого делать. Церковь рекомендует на гробе помолиться, побыть рядом с могилами наших родных, а поесть, поспать или сделать что-то другое – мы можем у себя дома,
– подчеркнул о. Михаил.
Священник шутит, что также не видит смысла брать с кладбища конфеты или другие сладости, ведь их легко можно найти в магазине.
Интересно, что еду для "гробков" также несут и для умерших. Тем, что осталось, могут поделиться с бедными. Впрочем эта традиция больше народная, чем церковная. Украинские священники отмечают, что больше всего нашим умершим родным нужна не земная пища, а духовная, то есть молитва.
Как лучше подготовиться к Пасхе: советы священника
Не нужно волноваться из-за обновления гардероба и придавать этому существенное значение. Одежда действительно должна быть чистой и опрятной, но не обязательно одевать в церковь самое дорогое или ярко краситься. Важно привести в порядок мысли и позаботиться о чистоте души.
Относительно святой пищи на кладбище, то нужно понимать, что наши умершие родные не смогут ее съесть. Нет смысла, чтобы кулич или мясные изделия разносили по кладбищу собаки. Всем этим лучше поделиться с бедными. Но на кладбище обязательно надо прийти и помолиться.
Также не надо забывать об уборке могил. Это проявление нашего уважения и любви к умершим. Лучше всего упорядочить могилы к Пасхе или даже к Страстной неделе.