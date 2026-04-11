Однако важно помнить, что каждый продукт, который кладем в корзину, имеет свое значение и символизм. Что обязательно стоит освятить на Пасху, рассказал священник УГКЦ о. Михаил Квасюк в интервью 24 Каналу.

Какие продукты надо класть в пасхальную корзину?

Отец Михаил говорит, что прежде всего корзина должна наполняться хлебом – пасхой.

Вспоминаю, как ее пекла моя бабушка. Она молилась, крестила перед тем, как положить ее в духовку. Для меня это было очень таинственно, пока я не вырос и не понял, что пасха – это Христос. Иисус говорит: "Я хлеб жизни. Кто ест мое тело и пьет мою кровь, во мне пребывает". Так же в молитве "Отче наш" мы говорим: "Хлеб наш насущный дай нам сегодня",

– говорит отец.

Пасха в корзине символизирует Христа. Эта традиция тянется еще из Ветхого Завета, когда израильский народ был в неволе и 40 дней ходил по пустыне. Все мы понимаем, что в пустыне не пекут хлеба, но Господь ежедневно кормил людей манной – хлебцами, которые люди могли есть. И сейчас мы приносим в своих корзинах в церковь на освящение то, что дает нам Господь.

Также в корзину стоит положить то, от чего отказывались в течение Великого поста – мясные изделия и другие продукты животного происхождения: масло, сыр, яйца. Яйцо может быть символом новой жизни, ведь из него вылупляется цыпленок.

В корзину кладут еще хрен, цветочки – продукты, которые улучшают иммунитет, отгоняют болезни.

А что нельзя освящать на Пасху?

Нет продуктов, которые священник вытащит из корзины и откажется святить. На Пасху мы освящаем еду, чтобы поблагодарить Господа, попросить его благословения. Мы просим, чтобы все потребленное было для нас полезным. Итак, каждый человек должен задать себе вопрос: это именно та еда и в том количестве, которая будет полезной его организму? И на основе ответа составлять свою корзину.

Сколько дней длятся пасхальные праздники?

Существует мнение, что Светлая неделя после Пасхи длится три дня, однако это не так. Священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове Михаил Квасюк объяснил, что этот период начинается от воскресенья Воскресения Христова, то есть с 12 апреля, и длится целую неделю до следующего воскресенья, которую мы называем Антипасха, то есть завершение Пасхи. В эти дни, когда люди заходят в храм, то могут увидеть на столике, который называется тетрапот, – пасху.

Начиная с 12 апреля и в течение 40 дней христиане будут приветствовать "Христос Воскрес!", а отвечать "Воистину Воскрес!". Так они свидетельствуют, что Иисус Христос был на земле и воскрес.