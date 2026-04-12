Многие верующие интересуются, какие именно религиозные даты стоит почтить в этом месяце. Чтобы проверить, какой сегодня церковный праздник, смотрите православный календарь на апрель 2026 ниже, пишет Православная Церковь Украины.

Календарь церковных праздников на апрель 2026 по новому стилю

1 апреля – преподобной Марии Египетской;

2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;

3 апреля – преподобного Никиты Исповедника и мученицы Феодосии;

4 апреля – Лазарева суббота. В этот день христиане вспоминают, как Иисус Христос вернул к жизни своего друга, праведного Лазаря, замечает Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия. Многие люди стали свидетелями этого события, поэтому сразу же уверовали в Бога. По преданию, Лазарь прожил еще 30 лет, но из-за преследования христиан перебрался на Кипр.

5 апреля – Вербное воскресенье. Это одна из двенадцати важнейших дат в христианском календаре. Она напоминает о евангельских событиях, когда Иисуса приветствовали как Мессию, устилая Ему дорогу пальмовыми ветвями.

6 апреля – святого Мефодия, учителя славян, и святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;

7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского;

8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;

9 апреля – святого мученика Евпсихия;

10 апреля – Страстная пятница; святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других;

11 апреля – святого священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского;

12 апреля – Пасха. На Воскресение Христово принято в течение дня приветствовать друг друга словами: "Христос Воскрес!" и отвечать: "Воистину Воскрес!". Также люди приглашают своих родных и друзей к себе домой и собираются за праздничным столом, на котором стоят разнообразные блюда, в частности куличи.

13 апреля – святого священномученика Артемона;

14 апреля – святого исповедника Мартина, Папы Римского;

15 апреля – святых апостолов из 70 Аристарха, Пуда и Трофима;

16 апреля – святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;

17 апреля – святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;

18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

19 апреля – святого преподобного Иоанна Печерника;

20 апреля – праведного Закхея, епископа Кейсарийского.

21 апреля – Радоница. В этот день принято чтить память усопших. Кроме этого, на Радоницу верующие посещают кладбища и молятся за упокой душ умерших родных.

22 апреля – святых преподобных Феодора Сикеота и Виталия;

23 апреля – святого великомученика Юрия Победоносца;

24 апреля – святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов;

25 апреля – святого апостола и евангелиста Марка;

26 апреля – святого священномученика Василия, епископа Амасийского;

27 апреля – святого священномученика Симеона и святого преподобного Стефана, епископа Волынского;

28 апреля – святых мучеников Максима и Дады;

29 апреля – святых девяти мучеников в Кизице и святого преподобного Мемнона;

30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Календарь церковных праздников на апрель 2026 года по старому стилю

1 апреля – мучеников Хризанта и Дарии;

2 апреля – преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

3 апреля – преподобного Иакова, епископа и исповедника;

4 апреля – Лазарева суббота; священномученика Василия, пресвитера Анкирского;

5 апреля – Вербное воскресенье; преподобномученика Никона и 199 учеников его;

6 апреля – преподобного Захарии;

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.

8 апреля – Собор архангела Гавриила. Этот праздник традиционно отмечается на следующий день после Благовещения, чтобы почтить небесного вестника, который принес Деве Марии судьбоносную новость.

9 апреля – мученицы Матроны Солунской;

10 апреля – Страстная пятница; преподобного Илариона Нового;

11 апреля – Великая суббота; мучеников Марка, епископа Арефусийского, и Кирилла, диакона;

12 апреля – Пасха;

13 апреля – святителя Ипатия, епископа Гангского;

14 апреля – преподобной Марии Египетской;

15 апреля – преподобного Тита Чудотворца;

16 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского;

17 апреля – иконы Божией Матери "Живоносный Источник"; преподобного Иосифа Песнописца;

18 апреля – Светлая суббота; мучеников Агафопода и Феодула;

19 апреля – святителя Евтихия, патриарха Константинопольского;

20 апреля – преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского;

21 апреля – Радоница; апостолов Иродиона, Агава, Руфа;

22 апреля – мученика Евпсихия;

23 апреля – мучеников Терентия, Максима, Помплия и 37 других;

24 апреля – священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского;

25 апреля – преподобного Василия, епископа Парийского;

26 апреля – священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского;

27 апреля – святого исповедника Мартина, папы Римского;

28 апреля – апостолов из числа 70-ти: Аристарха, Пуда и Трофима;

29 апреля – мучениц Агапии, Ирины и Хионии;

30 апреля – преподобного Симеона Персидского и Акакия, епископа Мелитинского.