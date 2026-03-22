Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на квітень 2026 нижче, пише Православна Церква України.

Календар церковних свят на квітень 2026 за новим стилем

1 квітня – преподобної Марії Єгипетської;

2 квітня – преподобного Тита Чудотворця;

3 квітня – преподобного Микити Сповідника та мучениці Теодозії;

4 квітня – Лазарева субота. У цей день християни згадують, як Ісус Христос повернув до життя свого друга, праведного Лазаря, зауважує Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія. Багато людей стали свідками цієї події, тому одразу ж увірували в Бога. За переказами, Лазар прожив ще 30 років, але через переслідування християн перебрався на Кіпр.

5 квітня – Вербна неділя. Це одна з дванадцяти найважливіших дат у християнському календарі. Вона нагадує про євангельські події, коли Ісуса вітали як Месію, встеляючи Йому дорогу пальмовим гіллям.

6 квітня – святого Методія, учителя слов'ян, та святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;

7 квітня – святого преподобного Юрія Мелітійського;

8 квітня – святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;

9 квітня – святого мученика Євпсихія;

10 квітня – Страсна п'ятниця; святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36 інших;

11 квітня – святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;

12 квітня – Великдень. На Воскресіння Христове заведено протягом дня вітати один одного словами: "Христос Воскрес!" та відповідати: "Воістину Воскрес!". Також люди запрошують своїх рідних і друзів до себе додому та збираються за святковим столом, на якому стоять різноманітні страви, зокрема паски.

13 квітня – святого священномученика Артемона;

14 квітня – святого сповідника Мартина, Папи Римського;

15 квітня – святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима;

16 квітня – святих мучениць Агафії, Ірини й Хіонії;

17 квітня – святих преподобних Симеона Перського й Акакія Мелетійського;

18 квітня – святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;

19 квітня – святого преподобного Івана Печерника;

20 квітня – праведного Закхея, єпископа Кейсарійського.

21 квітня – Радониця. У цей день заведено вшановувати пам'ять покійників. Крім цього, на Радоницю віряни відвідують кладовища та моляться за упокій душ померлих рідних.

22 квітня – святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія;

23 квітня – святого великомученика Юрія Переможця;

24 квітня – святого мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів;

25 квітня – святого апостола і євангелиста Марка;

26 квітня – святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;

27 квітня – святого священномученика Симеона та святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;

28 квітня – святих мучеників Максима і Дади;

29 квітня – святих дев'ятьох мучеників у Кизиці та святого преподобного Мемнона;

30 квітня – святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

Календар церковних свят на квітень 2026 за старим стилем

1 квітня – мучеників Хризанта і Дарії;

2 квітня – преподобних отців, убитих у монастирі святого Сави;

3 квітня – преподобного Якова, єпископа і сповідника;

4 квітня – Лазарева субота; священномученика Василія, пресвітера Анкірського;

5 квітня – Вербна неділя; преподобномученика Нікона і 199 учнів його;

6 квітня – преподобного Захарії;

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

8 квітня – Собор архангела Гавриїла. Це свято традиційно відзначається наступного дня після Благовіщення, щоб вшанувати небесного вісника, який приніс Діві Марії доленосну новину.

9 квітня – мучениці Матрони Солунської;

10 квітня – Страсна п'ятниця; преподобного Іларіона Нового;

11 квітня – Велика субота; мучеників Марка, єпископа Арефусійського, та Кирила, диякона;

12 квітня – Великдень;

13 квітня – святителя Іпатія, єпископа Гангського;

14 квітня – преподобної Марії Єгипетської;

15 квітня – преподобного Тита Чудотворця;

16 квітня – преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського;

17 квітня – ікони Божої Матері "Живоносне Джерело"; преподобного Йосифа Піснописця;

18 квітня – Світла субота; мучеників Агафопода і Феодула;

19 квітня – святителя Євтихія, патріарха Константинопольського;

20 квітня – преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського;

21 квітня – Радониця; апостолів Іродіона, Агава, Руфа;

22 квітня – мученика Євпсихія;

23 квітня – мучеників Терентія, Максима, Помплія і 37 інших;

24 квітня – священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;

25 квітня – преподобного Василія, єпископа Парійського;

26 квітня – священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського;

27 квітня – святого сповідника Мартина, папи Римського;

28 квітня – апостолів з числа 70-ти: Аристарха, Пуда і Трохима;

29 квітня – мучениць Агапії, Ірини і Хіонії;

30 квітня – преподобного Симеона Перського та Акакія, єпископа Мелітинського.