Адже свято нагадує про євангельські події, коли Ісуса вітали як Месію, встеляючи Йому дорогу пальмовим гіллям. Детальніше про те, коли буде Вербна неділя у 2026 році для православних християн та католиків – пише 24 Канал з посиланням на новоюліанський календар.
Вас також може зацікавити Не 7 квітня: коли буде Благовіщення у 2026 році за новим календарем
Коли буде Вербна неділя у 2026 році?
У 2026 році Вербна неділя для православних вірян припадає на 5 квітня.
Дата цього свята є перехідною, оскільки вона пов’язана з Великоднем і завжди відзначається рівно за тиждень до нього.
Воскресіння Христове за східним обрядом у 2026 році святкуватимуть доволі рано – 12 квітня, тому і Вхід Господній у Єрусалим припадає на початок другого місяця весни.
Варто зауважити, що у християн західного обряду відрізняється. Так, цьогоріч католики святкуватимуть Великдень 5 квітня, тому Вербна неділя для них настане 29 березня.
Коли Вербна неділя 2026 / Фото Freepik
Вербна неділя 2026: історія та традиції свята
Історія цього світлого дня розпочалася з дива. Напередодні Ісус Христос воскресив праведного Лазаря. Звістка про це швидко облетіла міста, тому, коли Спаситель верхи на віслюку в'їжджав до Єрусалима, народ зустрічав Його як Царя. Люди радісно вигукували вітання та встеляли Його шлях квітами й пальмовим гіллям, зазначають у Волинській єпархії Православної Церкви України.
Оскільки пальми ростуть далеко не всюди, їх замінила верба. Що цікаво, це дерево обрали невипадково. Річ у тім, що верба першою розквітає після зими, символізуючи пробудження природи та нове життя.
У Вербну неділю віряни традиційно несуть вербові гілочки до храму для освячення. Після літургії існує звичай легенько торкатися одне одного вербою, примовляючи: "Не я б'ю – верба б'є. За тиждень Великдень". Освячені гілочки заведено зберігати біля ікон протягом усього року. Адже наші пращури вірили, що це оберігає дім та родину від усіляких негараздів.