Адже свято нагадує про євангельські події, коли Ісуса вітали як Месію, встеляючи Йому дорогу пальмовим гіллям. Детальніше про те, коли буде Вербна неділя у 2026 році для православних християн та католиків – пише 24 Канал з посиланням на новоюліанський календар.

Коли буде Вербна неділя у 2026 році?

У 2026 році Вербна неділя для православних вірян припадає на 5 квітня.

Дата цього свята є перехідною, оскільки вона пов’язана з Великоднем і завжди відзначається рівно за тиждень до нього.

Воскресіння Христове за східним обрядом у 2026 році святкуватимуть доволі рано – 12 квітня, тому і Вхід Господній у Єрусалим припадає на початок другого місяця весни.

Варто зауважити, що у християн західного обряду відрізняється. Так, цьогоріч католики святкуватимуть Великдень 5 квітня, тому Вербна неділя для них настане 29 березня.

Коли Вербна неділя 2026 / Фото Freepik

Вербна неділя 2026: історія та традиції свята