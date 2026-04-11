Як розповів 24 Каналу священник храму святих Кирила і Методія у Львові, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ о. Михайло Квасюк, заборонених продуктів практично немає. Але треба звернути увагу на кількість та їхню користь.

Що не варто ставити у кошик?

Насамперед у кошик ми ставимо продукти від яких відмовлялися під час посту. Наприклад, м'ясні вироби, молочні. Головною є паска, яка символізує Ісуса.

Щодо нерекомендованих, то часто говорять про міцний алкоголь. Священник пояснює, що все залежить від кількості. Він знає випадки, коли у великодньому кошику було вино, його посвячували.

Якщо людина від цього відмовилася у піст і дуже бажає на Великдень освятити, то священник не витягне вино з кошика й не відмовиться святити,

– додав о. Михайло.

Він пояснив, що у Церкві все логічно побудовано. Наприклад, у серпні на свято Переображення вірні освячують фрукти. Це відбувається тоді, коли завершується етап родючості землі. Люди збирають плоди, ставлять їх у кошик і дякують Богові за можливість їх споживати.

"Так само з Великоднем. Чому ми освячуємо всю цю їжу? Для того, щоб подякувати Господу, попросити його благословення. Ми просимо, щоб все спожите було для нас корисним," – наголосив отець.

Цікаво! Священник в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що великодня паска не обов'язково має бути автентичною, без начинок чи прикрас. Українці можуть купити або спекти таку, яка їм смакуватиме, але головне не забувати про справжнє значення свята.

Тому не можна ставити у кошик те, що ми потім хочемо поставити на стіл лише заради насолоди. Адже кожен продукт має щось символізувати. Паска – Ісуса Христа, яйце – народження, бо з нього виходить курчатко, хрін, цвіклі – відганяють хвороби.

Отже, кожна людина має поставити собі запитання, чи саме ця їжа та в якій кількостях буде корисною для її організму, і на основі відповіді складати свій кошик.

Українці готуються до Великодня