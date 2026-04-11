Как рассказал 24 Каналу священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ о. Михаил Квасюк, запрещенных продуктов практически нет. Но надо обратить внимание на количество и их пользу.

Смотрите также Священник назвал день перед Пасхой, когда нельзя убирать и готовить

Что не стоит ставить в корзину?

Прежде всего в корзину мы ставим продукты от которых отказывались во время поста. Например, мясные изделия, молочные. Главной является пасха, которая символизирует Иисуса.

Относительно нерекомендованных, то часто говорят о крепком алкоголе. Священник объясняет, что все зависит от количества. Он знает случаи, когда в пасхальной корзине было вино, его посвящали.

Если человек от этого отказался в пост и очень желает на Пасху освятить, то священник не вытащит вино из корзины и не откажется святить,

– добавил о. Михаил.

Он объяснил, что в Церкви все логично построено. Например, в августе на праздник Преображения верующие освящают фрукты. Это происходит тогда, когда завершается этап плодородия земли. Люди собирают плоды, ставят их в корзину и благодарят Бога за возможность их потреблять.

"Так же с Пасхой. Почему мы освящаем всю эту пищу? Для того, чтобы поблагодарить Господа, попросить его благословения. Мы просим, чтобы все потребленное было для нас полезным," – подчеркнул отец.

Интересно! Священник в эксклюзивном интервью 24 Каналу заметил, что пасхальный кулич не обязательно должен быть аутентичным, без начинок или украшений. Украинцы могут купить или испечь такую, которая им понравится, но главное не забывать об истинном значении праздника.

Поэтому нельзя ставить в корзину то, что мы потом хотим поставить на стол только ради наслаждения. Ведь каждый продукт должен что-то символизировать. Паска – Иисуса Христа, яйцо – рождения, потому что из него выходит цыпленок, хрен, цвикли – отгоняют болезни.

Итак, каждый человек должен задать себе вопрос, именно эта пища и в каких количествах будет полезной для его организма, и на основе ответа составлять свою корзину.

