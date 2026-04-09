Коли саме треба відвідувати кладовище – ексклюзивно в інтерв'ю для 24 Каналу розповів священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк.

Коли треба ходити на могили до померлих рідних?

Відвідувати могили померлих варто саме протягом Світлого тижня, адже це час особливої духовної радості. Як пояснив священник храму святих Кирила і Методія у Львові Михайло Квасюк, у цей період читається особлива молитва – Чин похорону усопших. Головною її особливістю є наявність у тексті слів "Христос Воскрес".

Так ми сповіщаємо померлих, що їхня смерть – не назавжди. Вона є лише певним моментом до приходу Христа, бо коли Він прийде, то воскресить одних на вічне життя, а інших на вічний засуд,

– зазначив отець Михайло.

Щодо конкретного часу візиту на цвинтар, то єдиного для всіх дня немає. Кожна парафія планує спільні молитви індивідуально, орієнтуючись на кількість вірян та розклад літургій. Найчастіше священники проводять їх безпосередньо на Великдень або у Світлий понеділок.

Це робиться для того, щоб якомога більше людей могли долучитися до молитви, оскільки у святкові вихідні відвідати могили рідних значно простіше, ніж у робочі будні. Тому вірянам варто орієнтуватися на оголошення у своєму храмі.

Коли треба йти на кладовище / Фото Freepik

Коли можна прибирати на цвинтарі перед Великоднем?