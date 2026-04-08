Коли дозволяється прибирати на цвинтарі перед Великоднем 2026 – пише дослідник Валерій Войтович у своїй праці "Українська міфологія".

Коли можна прибирати на цвинтарі перед Пасхою?

За давніми звичаями, найкращим часом для прибирання на цвинтарі вважається період Великого посту – коли погода стає сприятливою і земля підсихає після зими.

Водночас більшість вірян намагається завершити всі господарські справи на кладовищах до Вербної неділі. Вважається, що останній тиждень перед святом, який називають Страсним, варто присвятити молитві, роздумам та підготовці до Великодня, а не важкій фізичній праці. Про це розповів намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України, єпископ Авраамій в коментарі Фактам ICTV.

Якщо ж через певні обставини ви не встигли прибрати могили заздалегідь, то також дозволяється це зробити у перші три дні Страсного тижня. Зокрема, у понеділок, вівторок або середу.

Чи можна прибирати могили до Великодня / Фото Freepik

Коли не можна прибирати цвинтарі перед Великоднем?