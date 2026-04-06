Останні дні перед Воскресінням Христовим є найбільш значущими для вірян. Адже вони присвячені спогадам про останні дні земного життя Христа. У цей період існують давні традиції та церковні настанови, які чітко визначають, коли варто відкласти всю роботу та зосередитися на духовному, пише сайт "Українські традиції".

Не пропустіть Не проґавте момент: коли насправді варто розпочинати роботу на городі

Коли не можна працювати перед Великоднем 2026?

Страсна п'ятниця вважається найскорботнішим днем церковного року. Річ у тім, що саме в цей день згадують про розп'яття та смерть Спасителя. Через це в п'ятницю діє найсуворіша заборона на будь-яку фізичну працю.

Церква наполягає на тому, що всі господарські справи, зокрема прибирання, прання та роботу на городі, мають бути завершені ще до настання цього дня. Особливо не рекомендується використовувати гострі металеві предмети. Так, не дозволяється шити, різати, колоти дрова чи копати землю. Ба більше, вважається, що в цей день не варто навіть працювати з інструментами.

Саме тому більшість вірян намагається провести Страсну п'ятницю в молитві та відвідує службу з виносом Плащаниці, зауважує ПЦУ.

Чи можна працювати у суботу перед Пасхою?

Велика субота є днем спокою та очікування Воскресіння Христового. У цей час господині зазвичай завершують приготування до святкового столу, фарбують крашанки та збирають великодні кошики. Втім, важка праця у суботу перед Великоднем все ще залишається під забороною.

Так, не можна займатися будівництвом, пранням або генеральним прибиранням оселі. У цю суботу важливо завершити дрібні кулінарні справи та підготуватися до нічної святкової літургії.

Що ще не можна робити перед Великоднем?