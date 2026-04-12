Впрочем, часто у верующих возникает вопрос, как долго уместно использовать это обращение и почему оно является настолько важным для каждого христианина. Об этом подробнее – эксклюзивно в интервью для 24 Канала рассказал священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк.

Почему приветствуются словами "Христос воскрес"?

Отец Михаил отметил, что в христианстве нет случайных слов, и приветствие "Христос воскрес" является прямым свидетельством живой веры. Впервые эту радостную весть человечество услышало от ангела у пустого гроба Иисуса. А уже потом ее подхватили апостолы, которые собственными глазами увидели чудо воскресения.

Для каждого христианина эти слова являются признанием того, что земная жизнь не завершается смертью, а переходит в вечность. Именно поэтому эта фраза является фундаментом всей религии, ведь, как писал апостол Павел: "Если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша". Без этого события все другие убеждения потеряли бы свой смысл.

Традиция здороваться именно так продолжается ровно сорок дней после Пасхи. Этот промежуток времени выбран потому, что после своего воскресения Иисус находился на земле среди людей и своих учеников еще сорок суток.

После Воскресения Христос 40 дней находится на земле между апостолами, а потом возносится на небо. В это время мы празднуем праздник Вознесения. Собственно, тогда и завершается традиционное поздравление "Христос воскрес",

– отметил священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове.

Как принято здороваться и отвечать на христианские поздравления?