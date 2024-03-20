Після пологів організм жінки "очищається", тобто відбувається кровотеча. Саме з цим пов'язаний забобон. Однак тут варто зазначити, що храм можна відвідувати під час місячних, передає LifeStyle 24.

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Чи може мама йти на хрещення дитини

Обряд хрещення дитини – особливий момент для мами й тата. Адже після нього у сина чи доньки з'являється зв'язок з Богом. Крім того, вони отримують ще одних людей, які оберігатимуть, – хрещених батьків.

У церкві кажуть, що під час цієї події мають бути присутніми усі близькі люди та родичі. Матір може прийти на хрещення дитини, коли завершаться вводини. Це духовне очищення, яке відбувається на сороковий день після пологів.

Однак буває, що батьки хочуть похрестити малюка швидше. У такому випадку жінка зазвичай стоїть у притворі, тобто при вході у церкву. Двері у момент обряду відчиненні, тому вона все бачить і чує. Матері не сидять вдома, поки відбувається особлива подія для всієї сім'ї.

Щодо хрещення існує ще декілька забобонів. Наприклад, якщо дитина плаче або поводиться неспокійно, то таким у неї буде характер і доля. А от хорошим знаком вважають теплу погоду у день обряду. Однак варто зважати на те, що це лише думка, яка поширена серед людей. Кожен обирає сам, чи вірити в неї.