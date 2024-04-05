Таким способом немовля спілкується, адже ще не вміє говорити. Воно виражає свої емоції: не лише негативні, але й позитивні. Священники зазначають, що так діти навіть розмовляють з Богом, пише LifeStyle 24.
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Міф про плач дитини під час хрещення
Насправді діти доволі часто плачуть під час хрещення. Їх, наприклад, може щось турбувати. Крім того, навколо багато незнайомих людей та невідома атмосфера. Тому проявляти такі емоції – цілком нормально. У церкві наголошують, що малюка потрібно просто обійняти та поцілувати. Тоді він заспокоїться та ощасливить батьків щирою усмішкою.
Ще декілька фактів про хрещення
- Матерям можна приходити на хрещення до дитини, бо це важлива подія для всієї сім'ї. Якщо обряд відбувається, коли не пройшло сорок днів після пологів, то жінка стоїть у притворі. Адже у цей період ще не завершились вводини. Однак вона все бачить і чує.
- Священники наголошують, що хрестити малечу можна будь-коли: у свято та піст також. Зараз, наприклад, триває Великий піст. Якщо ви плануєте таку світлу подію, то просто зробіть її скромною. Відмовтеся від важкої їжі, алкоголю та гучних гулянь.
- Вагітна може бути хрещеною мамою. Варто звертати увагу лише на самопочуття жінки під час Таїнства Хрещення, підтримувати та допомагати. А от вірити у народні прикмети не потрібно.