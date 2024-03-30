У Православній церкві України наполягають, що готові приймати всіх, навіть атеїстів та тих, хто дотримується інших вірувань. Людям, які лише роздумують над хрещенням, також дозволяється приходити до храму, пише LifeStyle 24.

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Чи може нехрещена людина бути в церкві

Священники кажуть, що всі переступали поріг церкви нехрещеними. Крім того, там люди, які ще не здійснили обряд, можуть дійти до певних думок, які допоможуть прийняти рішення. Головне не боятися йти до храму та щиро цього хотіти. Однак важливо не забувати про повагу до святого місця: не кричати, не сваритися, не бігати, не порушувати спокій вірян.

Нехрещена людина не може брати участь у богослужіннях, зокрема сповідатися і причащатися. Але слухати Євангеліє, проповіді священників, милуватися святинями, навіть прикладатися до них (за виключенням часу карантинних обмежень), читати молитви, ставити свічки не заборонено,

– зазначають у ПЦУ.

У церкві також нагадали, що жінкам не потрібно боятися приходити з непокритою головою. Однак людям слід одягатися скромно. Господь вчив проявляти до всіх любов та милосердя, а не злість та байдужість. Справжні віряни ніколи не проженуть нехрещеного та навіть проявлять турботу, допоможуть, а не осудять.