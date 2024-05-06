У суспільстві кажуть, що дівчинку не може хрестити незаміжня жінка, а хлопчика – неодружений чоловік. Вважається, що вони забирають у похресників щастя. Однак це всього лише забобон. А чи може бути хрещеною мамою розлучена жінка, розкаже LifeStyle 24.

До слова Правда чи міф, що кумам не можна одружуватися: відповіли в УГКЦ

Чи може хрестити дитину розлучена жінка

Народні прикмети стверджують, що не варто брати за куму розлучену жінку. Річ у тім, що їй не вдалося зберегти свою сім'ю, тому стає поганим прикладом для дитини. Крім того, така хрещена мама може притягнути біди та нещастя у життя похресниці чи похресника, зокрема у стосунки.

В Українській греко-католицькій церкві зауважують, що жінка, яка розійшлася зі своїм чоловіком, може бути хрещеною, якщо таке рішення було прийняте через важливі причини. У випадку, коли вона ще не розлучилася, а вже живе з іншим, хрестити малюка заборонено, адже жінка пішла на гріх.

Жінка з дитиною / Фото Canva

Хто може і не може бути хрещеними батьками