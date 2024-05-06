В обществе говорят, что девочку не может крестить незамужняя женщина, а мальчика – неженатый мужчина. Считается, что они забирают у крестников счастье. Однако это всего лишь суеверие. А может ли быть крестной мамой разведенная женщина, расскажет LifeStyle 24.
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Может ли крестить ребенка разведенная женщина
Народные приметы утверждают, что не стоит брать за куму разведенную женщину. Дело в том, что ей не удалось сохранить свою семью, поэтому становится плохим примером для ребенка. Кроме того, такая крестная мама может привлечь беды и несчастья в жизнь крестницы или крестника, в частности, в отношения.
В Украинской греко-католической церкви отмечают, что женщина, которая разошлась со своим мужем, может быть крещеной, если такое решение было принято по важным причинам. В случае, когда она еще не развелась, а уже живет с другим, крестить малыша запрещено, ведь женщина пошла на грех.
Женщина с ребенком / Фото Canva
Кто может и не может быть крестными родителями
- Крестить ребенка не может девочка, которой еще нет 14 лет, и мальчик, которому еще не исполнилось 15. Стоит брать старших людей.
- Православная церковь Украины опровергает миф, что беременной запрещено быть крестной мамой. Она никак не навредит крестнику или крестнице, как утверждают суеверия. Во время обряда женщине в положении просто стоит помогать, если ей будет сложно держать малыша.
- Люди, кстати, могут отказаться идти за крестных родителей. Священники не считают это грехом. Вполне нормально, что кто-то пока не готов брать на себя такую ответственность.