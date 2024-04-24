Крестить малыша не может мальчик, которому нет 14 лет, и девочка, которая еще не достигла 15-летнего возраста. Также в качестве крестных родителей не стоит брать семейную пару. А можно ли кумовьям жениться, расскажет LifeStyle 24.

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Можно ли кумовьям жениться

Нет единого мнения, можно ли кумовьям вступать в брак. Одни люди выступают против этого, поскольку считают, что они становятся родственниками, когда крестят ребенка. В Украинской греко-католической церкви говорят, что такого запрета, согласно канонам, нет. Однако нельзя жениться крестным с крестниками или с их родителями. Ведь теперь они связаны духовно.

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