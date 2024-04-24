Хрестити малюка не може хлопчик, якому немає 14 років, та дівчинка, яка ще не досягнула 15-річного віку. Також за хрещених батьків не варто брати сімейну пару. А чи можна кумам одружуватися, розповість LifeStyle 24.

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Чи можна кумам одружуватися

Немає єдиної думки, чи можна кумам брати шлюб. Одні люди виступають проти цього, оскільки вважають, що вони стають родичами, коли хрестять дитину. В Українській греко-католицькій церкві кажуть, що такої заборони, згідно з канонами, немає. Проте не можна одружуватися хрещеним з похресниками або з їхніми батьками. Адже тепер вони зв'язані духовно.

Міфи про хрещення