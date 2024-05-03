Народные поверья утверждают, что крестить девочку не может незамужняя. Лучше брать за куму женщину в браке, отмечает LifeStyle 24.

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Может ли быть крестной незамужняя женщина

Согласно приметам, одинокая женщина может навредить крестнице. Говорят, что она забирает у девочки счастье и красоту. Кроме того, плохо влияет на ее судьбу. Особенно, если женщина никогда не была в браке и не имеет детей.

Однако церковь призывает верующих не верить в суеверия. Священники утверждают, что это все мифы, которые не имеют ничего общего с христианской верой. Поэтому не стоит руководствоваться ими, когда выбираете для малыша крестных родителей. Вашей кумой спокойно может стать незамужняя женщина.

Еще несколько мифов о крестных родителях