Народные поверья утверждают, что крестить девочку не может незамужняя. Лучше брать за куму женщину в браке, отмечает LifeStyle 24.
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Может ли быть крестной незамужняя женщина
Согласно приметам, одинокая женщина может навредить крестнице. Говорят, что она забирает у девочки счастье и красоту. Кроме того, плохо влияет на ее судьбу. Особенно, если женщина никогда не была в браке и не имеет детей.
Однако церковь призывает верующих не верить в суеверия. Священники утверждают, что это все мифы, которые не имеют ничего общего с христианской верой. Поэтому не стоит руководствоваться ими, когда выбираете для малыша крестных родителей. Вашей кумой спокойно может стать незамужняя женщина.
Еще несколько мифов о крестных родителях
- В народе говорят, что крестить мальчика не может неженатый мужчина. Он так же плохо повлияет на судьбу ребенка, как и незамужняя женщина. Однако такое мнение также не является правдивым.
- Беременную разрешается брать за куму. Во времена, когда было распространено язычество, считали, что она накличет на малыша болезни и несчастья. Однако Православная церковь Украины опровергает этот миф.
- Люди могут отказаться крестить ребенка, если не готовы брать на себя такую ответственность. Это решение не считается грехом. Плохо, когда крестные не выполняют свой долг перед крестниками.