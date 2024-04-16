В церкви говорят, что люди, которые не хотят крестить малыша, не открещиваются от Иисуса Христа. Принимать решение нужно взвешенно, а не поддаваться под какое-то влияние, тем более предрассудок, передает LifeStyle 24.

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Можно ли отказываться крестить ребенка

Священники утверждают – если человек не готов крестить ребенка, то этого можно не делать. Просто нужно все правильно объяснить родителям, чтобы не обидеть их чувства. Такое важное решение необходимо принимать добровольно, чтобы большая ответственность перед Господом не стала бременем.

Если вы не готовы стать крестными родителями, это не считается плохим поступком или грехом. Стоит понимать, что между ребенком и крестными родителями возникают особые отношения, основанные на духовном родстве. Поэтому грехом будет отказаться выполнить свою миссию в жизни ребенка после крещения,

– говорится в заметке Православной церкви Украины.

Людям стоит обдумать, почему пока не готовы быть крестными родителями. Так они преодолеют все свои страхи, усовершенствуются и, вполне вероятно, что в будущем станут замечательными духовными наставниками для ребенка.

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